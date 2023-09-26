全球PCB廠產值排行由臻鼎及欣興分奪冠亞軍 華通排行第四

TPCA 引用知名市場研究機構「N.T.Information」公布 2022 年全球 PCB 分析與頂尖 PCB 製造商排行，估去（2022）年 PCB 產值 975 億美元，較 2021 年成長 6.7%，若以資金別計算，台資板廠仍以 31.97% 的市占位居全球第一，值得注意的是陸資企業近年急起直追，以 31.52% 居於第二，接續為日本 15.9%、韓國 10.67%。

台灣電路板協會 (TPCA) 引用報告內容指出，其中「贏者圈」加速成長，「追趕者」則動能趨緩或陷入衰退的泥淖中。而台商在全球排行的表現依舊亮眼，前 10 大板廠中包辦了 5 家，並且涵蓋第 1、2、4 名，依序為臻鼎科技 (4958-TW)、欣興電子 (3037-TW)、與華通電腦 (2313-TW)，整體入圍家數以陸資 64 家居冠，台灣 27 家居於亞軍，接續為日本 21 家、韓國 14 家、美國 5 家、歐洲 5 家、東南亞 3 家。

N.T.Information 的負責人中原捷雄博士表示，2022 年全球共有 139 家 PCB 廠的營業額超過 1 億美元，較 2021 年減少 7 家，但營收超過 10 億美元的 PCB 製造商則增為 28 家，較 2021 年多了 3 家，若將排名的 139 家板廠依序分為六大區塊（1-25、26-50、51-75、76-100、101-125、126-139），其營收年增率分別為 11.6%、8.6%、1.8%、4.5%、-5.6%、-2.3%，以上統計呈現「大者恆大」的趨勢。

研調報告內容顯示，2022 年全球的亮點是 IC 載板，其產值為整體 PCB 裸板（扣除打件營收，約為 880 億美元）的 20％左右，除了 CPU 等應用領域之企業，受 2022 年下半年高庫存衝擊外，其餘均呈現成長的態勢，同時 IC 載板廠商對於未來的投資相當積極，估計達 300 億美元的規模，當這些投資轉化為生產時，載板未來在 PCB 的占比可望攀升到 25%，預計 2025 年全球載板產值將達 220 億美元。

若以生產地來看，約有 58.1% 的電路板在大陸製造，為全球最大的生產基地，接續為台灣 12.2%、韓國 8.8%、日本 6.7%。1980 年代兩岸在全球 PCB 版圖中微不足道，但現在超過 7 成的電路板在此生產，隨著兩岸 PCB 製造商前往泰國投資，預期將持續增加在全球的份額。雖然板廠間互相競爭，但群聚效應更可帶來進步。