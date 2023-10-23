通用汽車巴西廠工人罷工 抗議裁員行動

路透周一 (23 日) 報導，代表通用汽車位於巴西金屬加工廠工人的工會表示，已投票決定從周一起開始罷工，以抗議通用汽車在巴西的裁員。

由於銷售與出口下滑，通用汽車正在巴西聖保羅的 3 間工廠裁員，而如今巴西廠工會發起的「無限期」罷工之際，通用汽車仍表示裁員對公司可持續發展是「必要的」。

代表巴西 Sao Jose dos Campos 廠的工會 Sindmetal 表示，工人已於周一投票通過決定罷工，而通用汽車在巴西 Sao Caetano do Sul 和 Mogi das Cruzes 金屬加工廠的工人也同意採取類似措施。

工會在聲明中表示，除非通用汽車取消裁員並保證每位員工工作穩定才會取消罷工，另外還補充說，通用先前曾同意讓員工穩定工作直到 2024 年 5 月。

據了解，通用汽車在 Sao Jose dos Campos 的工廠約有 4,000 名員工，該廠生產汽車引擎、變速箱、Trailblazer SUV 和 S-10 卡車。此前該廠約有 1,200 員工合約被暫時中止。

截稿前，通用汽車和巴西工會並未詳細說明有多少人遭裁撤，通用汽車也未對罷工多做評論，但證實裁員舉措。通用汽車 (GM-US) 周一早盤股價下跌 0.72%，每股暫報 29.45 美元。

通用汽車在聲明中表示：「我們了解這一決定可能對員工的生活產生影響，但此舉是必要的，好讓公司保持營運靈活性。」