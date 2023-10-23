〈鴻華先進掛牌〉Model C在手訂單8000台 2025年登陸美國市場

鴻華先進 (2258-TW) 總經理李秉彥今 (23) 日表示，Model C 目前訂單超過 8000 台，目標明年上半年前全數消化完畢，Model C 國外量產版預計 2025 年第三季推出，海外市場首發鎖定美國。

李秉彥表示，Model C 量產版、裕隆 (2201-TW) 納智捷 LUXGEN n7 自 10 月 12 日開賣至今，訂單量超過 8000 台，第四季開始量產，首個交付高峰會落在明年過年前，讓車主能在新年開新車。

而 Model C 首個海外市場選定美國，但美國電動車續航測試標準 EPA，與台灣普遍採用的歐洲標準 WLTP 或 NEDC 數據有落差，對此，李秉彥表示，在當地會以長里程或是四驅性能版為主，內部也努力讓實際數據貼近測試數據。

而大股東鴻海 (2317-TW) 在美國俄亥俄州 (Ohio) 擁有電動車工廠，被問及 Model C 未來是否會自交由鴻海代工，對此，李秉彥表示，確實是考慮選項之一，但最終還是得依照合客戶要求做規劃。

其他車款方面，李秉彥表示，電動大巴 Model T 去年交付 20-30 輛，今年來到 100 輛，在國內推動大客車電動化的趨勢下，接下來會在高雄橋頭興建第二個生產基地，海外則優先布局印尼等東協市場。

至於 Crossover 車款 Model B，李秉彥表示，今年 10 月 18 日在鴻海科技日發表量產車後，預計明年第四季量產，後續也會有國外量產版本。