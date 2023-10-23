元富證深耕數位金融 獲頒金質獎

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券今 (23) 日在第三屆「數位金融獎」中獲頒金質獎殊榮，深耕數位金融服務的創新成果大獲肯定。

元富證表示，秉持有溫度的數位服務、以客為中心的核心理念，從科技應用和場景金融共創未來金融生態圈，打造最符客戶需求與體驗的金融旅程。

元富證以科技賦能，深化數位服務綜效，於多項數位服務上率先嶄露頭角，搶攻客戶心占率。

其中，於開戶體驗上，元富攜手新光銀行推出《OU 好富投》銀證開戶，一次申辦同時完成銀行、證券、複委託帳戶和信用卡，多種金融商品一站購足。

在創新平台上，《智能 Win Win go》提供全球境內外基金投資，依據客戶風險偏好，量身打造黃金投資組合，為券商唯一提供全自動再平衡的智能理財。

在交易輔助上，有業界首創的《AI 警示股》，協助客戶提前作出避險或加碼決策，準確性高達 97%。

同時，元富領先業界推出線上調整證券單日交易額度，不受新台幣 499 萬元限制，申請審核 24 小時內生效。

而元富《存才富》也提供多元存股機制，滿足低風險、穩健式的投資客群，為市場少數擁有投資標的、扣款日期不受限的存股平台。

除了精進數位產品服務，元富證強調，透過數據價值模組的建立，挖掘客戶於各面向的痛點及需求，如導入 (AutoML) 機器學習，提供個人化的調額方案，以 AI 挖掘客戶調額意圖，並透過元富「智能選股 APP」每日早上定期推播國際金融時事、大盤趨勢以及元富投顧個股研究報告，落實普惠金融精神。