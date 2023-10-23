國際加強中東外交行動 緩解供應擔憂 油價下跌

由於國際加強對中東局勢的外交努力，市場對供應中斷的擔憂有所緩解，油價周一 (23 日) 亞市早盤下跌超過 1 美元。

截至格林威治時間 0628，布蘭特原油期貨下跌 67 美分，至每桶 91.49 美元，稍早前一度下跌 1.08 美元，至每桶 91.08 美元。美國 WTI 原油期貨下跌 82 美分，至每桶 87.26 美元，此前曾下跌 1.72 美元，至每桶 87.03 美元。

上周市場擔心以色列與哈瑪斯的戰爭，可能升級為更廣泛的對抗，從而造成供應會中斷，讓國際原油合約價連續第二周上漲超過 1%。

周末，援助車隊開始從埃及抵達加薩走廊，阿拉伯領導人和外交部長齊聚開羅參加峰會，但未能發表聯合聲明。

石油市場分析提供商 Vanda 創辦人 Vandana Hari 表示：「以色列推遲了對加薩北部的地面入侵計畫，以談判釋放人質，這給石油市場帶來了一些安慰，這打開了外交的視窗。」

Hari 說：「地面圍困被視為以色列與哈瑪斯衝突擴大到中東地區的潛在觸發因素​​，這是過去兩周原油風險溢價背後的因素。」

澳盛研究部分析師也同意這種觀點，並在給客戶報告中指出，這為以色列與哈瑪斯的戰爭不會蔓延到整個中東地區並擾亂供應，帶來了希望。

為了緩解因 OPEC+ (包括俄羅斯) 減產而導致的石油供應緊張，在委內瑞拉政府與反對派達成協議後，美國暫停了對委內瑞拉的制裁。

上周訪問以色列的美國總統拜登在與以色列總理納坦雅胡和教皇方濟各交談後，周日與加拿大、法國、英國、德國和義大利領導人也過了電話。法國和荷蘭領導人將於本周訪問以色列，為 10 月 7 日哈瑪斯襲擊事件引發的衝突尋求解決方案。