〈能源盤後〉以哈戰爭加劇中東風險 原油連2周上漲

原油期貨價格周五 (20 日) 收低，但實現自 10 月 7 日以來連續第二周上漲，當時哈馬斯突然襲擊以色列，以色列隨後反擊，引起市場擔憂該衝突將蔓延整個地區，危及原油供應。

與此同時，在美官方周四報告顯示，上周天然氣供應量增加程度高於預期後，天然氣期貨價格連續第八個交易日下跌。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 62 美分或 0.7%，收每桶 88.75 美元，周線上升 1.2%。該期貨今日收盤到期。

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 29 美分或 0.3%，收每桶 88.08 美元，這是新一期最近月 WTI 原油期貨。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 22 美分或 0.2%，收每桶 92.16 美元，本周上漲 1.4%。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.37 美元，本周上漲 4.8%。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 3.16 美元，本周下跌 1.7%。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 2%，收每百萬 Btu 2.90 美元，本周挫逾 10%。

市場驅動力

施耐德電機全球研究與分析高級大宗商品分析師 Brian Swan 指出，以巴衝突迄今對實際供需狀況的直接影響甚微，儘管如此，不斷升級的衝突仍影響原油價格波動。

美國海軍軍艦周四在葉門附近攔截多枚飛彈後，石油價格上漲。根據美國國防部說法，美軍攔截了葉門胡塞武裝部隊發射的三枚飛彈和幾架無人機，但不知道這些飛彈和無人機本來的目標。 (葉門背後有伊朗支持)

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，航運市場極易受到中東地區事態發展的影響。

投資者須考慮兩種不同的地緣政治情景，第一種是衝突侷限以色列當地，對油價的影響微乎其微，第二種是衝突升級並蔓延至中東廣泛地區，影響穿越霍爾木茲海峽的航運活動，導致油價上升。

分析師表示，因市場預期以色列將地面入侵加薩，推高本周原油價格。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 表示，儘管迄今的衝突尚未改變供應狀況，但中東的緊張局勢證實，原油當前出現一定程度的地緣政治風險溢價，合情合理。因此，油價可能持續受良好支撐，尤其是衡量當前石油市場嚴重供應不足的情況。

她指出，與往年同期相比，美國原油庫存目前少了近 5%，與今年 2 月庫存較 5 年均線高出 10% 的情形大相逕庭。

另外，美國能源部表示，將每個月提出回填戰略石油儲備的購油需求，至少直到 2024 年 5 月。首次請求為 12 月和 1 月交付高達 600 萬桶石油，計劃以每桶 79 美元或以下的價格購買石油。美國 2022 年因情勢緊急出售 SPR 時的每通均價為 95 美元。

同時，根據道瓊市場數據，天然氣周五連續第八個交易日收低，為 2019 年 10 月 2 日以來最漫長單日跌勢。

Schneider Electric. 全球研究與分析大宗商品分析師 Brian Steinkamp 預計，未來幾個月美國部分地區的氣溫將高於正常水準，降低使用天然氣為取暖燃料的需求前景，是導致價格下跌的原因之一。