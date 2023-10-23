AI泡沫化了嗎？谷月涵：股價衝高後回檔 3年後才會重回高點

AI 股出現漲多回檔修正，但「台灣先生」谷月涵 (Peter Kurz) 認為，從蘋果發表新產品來看，通常有新產業問市時，相關類股的股價一開始會先衝高，之後再面臨修正，但一般要等 3 年後股價才有機會再創新高。

寬量國際 (QIC) 今 (23) 日舉行第 4 季全球投資展望說明會，谷月涵先前曾針對 AI 浪潮提醒，相關類股可能有泡沫化危機；但他今天進一步解釋，當新產業、技術問市時，一開始會帶動股價衝高，之後面臨修正，雖不一定會大跌，但買在高點時得等個 3 年才有機會回到高檔價位。

谷月涵以電動車大廠特斯拉 (Tesla) 為例，特斯拉目前正在開發下一代超級電腦 Dojo 架構，將運用在自駕演算法以此提高效能，而這有機會吸引其他公司模仿，改用自行研發的晶片打造更有效率的 AI 平台，屆時仍有機會增加市場對半導體需求。

整體而言，當越來越多新應用出現後，將帶動晶片需求增加，有機會帶動相關類股股價走升。

提到明 (2024) 年總統大選對股市的影響，谷月涵說，從以巴衝突來看，研判全世界主要國家會擔心區域衝突變得難以控制，這應該會讓各國領袖設法妥善處理相關問題，而兩岸關係亦然。

谷月涵認為，中國入侵台灣成功機率極小、但風險卻很大，當中國發現沒有路線可走，也許會傾向和平策略，加上美國總統拜登想在以巴衝突、台海議題上取得成就，預期可望促成各國領袖有更多的互動。