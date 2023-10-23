散戶留意 谷月涵示警：台股面臨修正壓力 投資風險偏高

台股陷入震盪整理，有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵 (Peter Kurz) 認為，目前台股現金部位比重處於下降階段，研判大盤將有一波修正壓力，現階段投資台股風險偏高，但仍看好數位經濟相關產業。

寬量國際今天舉行 2023 年第四季全球資本市場展望說明會，提到台股走勢，谷月涵說，台股目前現金部位 (M1B/M1B + 股市市值) 比重處於下跌階段，這意味著會有一波修正壓力，也就是說，現階段投資台股風險偏高，這也是看好以數據為主的軟體產業，在高風險資本市場環境中表現可優於大盤的原因。

儘管目前台股風險較高，但谷月涵仍看好「台灣起飛 (Taiwan HEADs Up)」投資策略，以「健康科技 (Health Tech)、能源科技 (Energy Tech)、電動車科技 (Automobile Tech)、數位經濟 (Data)」為首的四大新興產業，將成為未來台灣新護國神山群與新的經濟成長動能來源。

其中在數位經濟部分，谷月涵說，看好網路等新興產業能夠成功的關鍵要素有下列三項，包括：一、營運槓桿具有規模可擴充性，主因高固定與低變動的成本結構、網路效應、專有的資料庫與演算法；二、具有獨占創造力，這是一種獨特優勢的商業元素且具備持續性的領導地位；三、高毛利率，從財務角度來看，是掌握定價能力的象徵。

而近期以哈衝突引發市場動盪，但谷月涵認為，美國債券失衡問題更為重要，美國 20 年期公債價格從 2020 年 3 月高點至今已下跌近 50%，逆轉幾乎已是無可避免的事，也就是說，高達 51 兆美元的美國債券，正與 46 兆美元的美國股票爭奪流動性。

谷月涵認為，債券價格下跌、長天期利率持續飆升，美國 10 年期公債殖利率已來到接近 5% 的水位，對美國企業來說，2024 年至 2025 年將面臨利率飆漲對獲利帶來的壓力，尤其是 2024 年公司債再融資金額達 5 兆美元，並將發行 2 兆美元新債。



