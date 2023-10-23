〈台股盤後〉權值軟腳 量縮重挫189點收16251點

權值股軟趴趴，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 股價領跌下，台股今 (23) 日開低走低，低點下探 16245 點，雖有 IC 設計、化工、生技、觀光獲多頭青睞，但仍不敵權值股疲弱，加權指數終場下跌 189 點，收在 16251.36 點，成交量縮至 2131.43 億元。

權王台積電今天以 552 元開出後，就一路遭空頭打壓，終場下跌 2.15% 收在 544 元，失守半年線，權王臉綠，半導體也有氣無力，創意 (3443-TW)、瑞昱 (2379-TW)、祥碩 (5269-TW)、天鈺 (4961-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、矽創 (8016-TW) 同樣成資金提款對象。

鴻海集團富士康遭中國稅務單位查稅，拖累鴻海股價走跌，今天以 102 元開出後，股價重跌近 3%，一度逼近百元關卡，終場收 100.5 元。

IC 設計族群中，芯鼎 (6695-TW)、揚智 (3041-TW)、笙科 (5272-TW)、笙泉 (3122-TW) 盤中先後攻上漲停關門，天擎 (6708-TW)、旺玖 (6233-TW)、研通 (6229-TW)、驊訊 (6237-TW)、迅杰 (6243-TW) 在買盤敲進下，推升股價收紅。

美中石墨大戰讓化工股意外受惠，三晃 (1721-TW) 盤中攻上漲停後關門，濾能 (6823-TW)、中華化 (1727-TW)、永光 (1711-TW)、昶昕 (8438-TW)、東鹼 (1708-TW) 也在買盤敲進下帶動股價走揚。

觀光股中王品 (2727-TW)、雄獅 (2731-TW)、夏都 (2722-TW)、晶華 (2707-TW)、遠雄來 (2712-TW)、華園 (2702-TW)、八方雲集 (2753-TW)、新天地 (8940-TW) 同步走揚。

生技股中泰福 - KY(6541-TW) 盤中亮起漲停紅燈，美時 (1795-TW)、承業醫 (4164-TW)、台耀 (4746-TW)、旭富 (4119-TW)、神隆 (1789-TW)、南光 (1752-TW)、生達 (1720-TW) 不畏盤勢空軍襲擊，股價逆勢走揚。



