中華電信共同出品劇 Hami Video加碼延長免費收視

中華電信 (2412-TW) 共同出品劇《牛車來去》、《我願意》榮獲第 58 屆金鐘獎共 3 項大獎！第 58 屆金鐘獎於 10 月 21 日舉行戲劇類頒獎，中華電信董事長郭水義亦代表出席，以實際行動為優質好劇站台加持。

其中，中華電信參與出品台劇《牛車來去》不僅於播出期間屢屢締造收視新紀錄，本屆金鐘獎亦榮獲「戲劇節目編劇獎」、「戲劇節目女配角獎」共 2 項大獎、《我願意》亦拿下本屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」，優質戲劇受到觀眾及評審一致肯定。

《我願意》是中華電信參與出品的原創台劇，自首播後連續蟬聯 Hami Video 戲劇類節目 6 週冠軍，而《牛車來去》由中華電信與公共電視首度合資，MOD、Hami Video 播出期間亦週週霸榜戲劇排行冠軍，榮登 Hami Video 開台以來最受歡迎戲劇，兩部都是叫好又叫座的精緻好戲。

為了讓更多喜愛優質影劇的觀眾欣賞好劇，加碼慶賀《牛車來去》及《我願意》榮獲大獎，即日起 Hami Video 開放《牛車來去》及《我願意》免費收視延長至 11/12，讓更多劇迷朋友欣賞好戲。

中華電信為讓更多觀眾收看優質戲劇，特別規劃 MOD、Hami Video 影劇館 + 「金鐘策展」主題，網路訂閱 Hami Video 影劇館 + 每月只要 199 元即可暢看超過萬部精彩影劇，包括：榮獲第 58 屆金鐘獎「最佳戲劇節目獎」的《村裡來了個暴走女外科》、《額外旅程》、《和平歸來》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《滴水的推理書屋》、《誰說媽媽像月亮》等金鐘好劇、熱播台劇：《有生之年》、《沒有你依然燦爛》、《火星上的維納斯》及近期上架的美食警匪劇《美食無間》。

此外，網紅館節目亦入圍金鐘獎節目《FeatChill フィーチャ》以及全新推出餐酒館實境節目《開店 Bar！夥伴》，現在訂閱 Hami Video C@T 網紅館每月自動續租優惠價 149 元即可觀賞精彩節目。