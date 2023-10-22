減輕罹癌治療費用 挑選保單有撇步

癌症確診後的治療費用往往相當可觀，保險理賠將有助於減輕經濟壓力，台灣人壽建議，可挑選「一次給付型癌症險」，初期確診就能申請一次金理賠；如果預算有限，可以一年定期壽險為主約搭配防癌險附約，用較少的預算建構防護網。

根據癌症希望基金會 2022 年公布《癌友自費調查報告》，近 75% 病人都有自費治療，2 成癌友自費金額超過新台幣 100 萬，自費項目以標靶藥物為大宗，因此，確定罹癌後不需要醫療費用收據即可申請理賠的「一次給付型癌症險」成為投保熱門商品。

以台灣人壽 2023 年統計線上預約保險顧問諮詢並投保者，有逾四成民眾投保一次給付型癌症險附約，半數以上是 31 至 40 歲青壯年，為投保最大宗。

台灣人壽建議，規劃癌症險從兩方向分散風險：一是「療程型癌症險」，理賠治療過程中住院、手術的費用；二是「一次給付型癌症險」，建議優先配置，在確診罹癌初期就可申請理賠，補貼標靶藥物等無住院或手術的醫療支出，療程期間若收入中斷也能安心休養。

「一次給付型癌症險」是少數初期罹癌即可申請理賠的公司，幫癌友即時填補經濟缺口，把握黃金治療期。以「台灣人壽愛無慮 A 型一年定期癌症健康保險附約」為例，30 歲女性保額 100 萬，當年度年繳保費不到 1,500 元，確診癌症憑醫療費用單據，最高一次就可請領百萬理賠金，且一年一約保證續保至 85 歲，投保金額上限最高達 300 萬。

保誠人壽推出「保誠人壽愛守護專案」，以「保誠人壽一年定期壽險」作為主約，加上「保誠人壽愛要守護防癌健康保險附約」及「保誠人壽標靶守護防癌健康保險附約」，協助民眾以小額預算建立包含壽險、癌症醫療及標靶治療的全方位癌症保障。

「保誠人壽愛要守護防癌健康保險附約」除提供一次性初次罹患癌症保險金之外，另提供重度癌症照護保險金，並且保證給付 3 年。在癌症治療費用方面，「保誠人壽標靶守護防癌健康保險附約」，提供民眾標靶治療、住院及門診手術、放射線治療及化學治療保險金等給付，以因應不同癌症治療需求。

以 40 歲男性投保本專案「保誠人壽一年定期壽險」保險金額 100 萬元、「保誠人壽愛要守護防癌健康保險附約」保險金額 30 萬元及「保誠人壽標靶守護防癌健康保險附約」保險金額 30 萬元為例，首年年繳保費 12,350 元，一天不到 35 元，繳費年期 1 年，保險期間擁有壽險加癌症醫療保障。