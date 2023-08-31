罹癌治療沒住院保險不理賠 壽險公會召集專案小組研議

日前有癌友反映醫療險規定住院才予理賠，引發市場關注，壽險公會理事長陳慧遊今 (31) 日表示，公會將召及專案小組研議，期盼讓癌友能得到適當的照顧，但也要避免將保險成為理財工具。

隨著醫療方法日新月異，近期有媒體報導指稱，商業醫療保單設計跟不上新的醫療方法，要求必須住院才能理賠給付，導致部分只需門診治療的癌友必須住院才能申請理賠。

陳慧遊今天出席保誠人壽活動，他在會前受訪時說，針對醫療險要求癌症治療必須住院才予理賠這部分，公會已經召集專案小組進行研議，小組成員包含精算、核保、理賠等專業人員共同參加。

陳慧遊說，目前規劃方向是要求大型壽險公司必須參加，其他有興趣的保險業也歡迎加入一起討論，目標是讓癌友獲得完善照顧之際，也要兼顧保單內容設計合理。

保誠人壽總經理王慰慈表示，癌症險保單只要罹患就會提供定額給付，有些保單本身就會提供標靶藥物給付，並非所有保險都要求沒住院就不理賠，呼籲保戶要謹慎挑選保單。

此外，壽險公會日前也發布新聞稿指出，民眾若想擁有標靶藥物治療理賠，建議可挑選針對罹癌給付，或是有提供標靶藥物治療的保單商品。

壽險公會強調，隨著醫療技術日新月異，國人平均壽命也不段延長，呼籲民眾應適時就保障需求檢視保單，挑選合適的保單商品。