AT&T財報窺見蘋果利多：顧客加速升級新款iPhone 需求強勁

美股周四 (19 日) 舉步維艱，但蘋果 (AAPL-US) 股票表現仍優於大盤，全美第三大電信公司 AT&T (T-US) 獲利和營收高於預期的第三季財報可能幫了一把。

AT&T Q3 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (FactSet 查訪共識)

每股獲利：64 美分 vs. 62 美分

營收：年增 1% 至 304 億美元 vs. 302 億美元

AT&T 銷售獲提振，部分原因來自季末蘋果加持。執行長 John Stankey 表示，9 月的 iPhone 預訂量呈現多年來最強勁的力道。

9 月中旬，AT&T 將蘋果新款 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 上架，並提供高達 1000 美元的以舊換新優惠，意味著如果買家承諾採用特定資費方案，就可以幾乎免費購得這兩款新手機。

T-Mobile (TMUS-US) 和 Verizon (VZ-US) 也推出自家 iPhone 優惠。MoffettNathanson 創始人兼分析師 Craig Moffett 認為，這電信三巨頭雖然也努力促銷，但沒有比去年明顯積極。

Stankey 不清楚 AT&T 獲得的需求是否獨家享有，但其顧客升級新款 iPhone 的速度確實較過去幾季還快。

AT&T 銷售的 iPhone 需求強勁，這對蘋果股應是利多消息，因為 iPhone 是蘋果營收的核心，在 6 月止的季度營收中占比 48%。

蘋果周四雖收低 0.2%，但當天大部分時間都處於上漲區間，S&P 500 收跌 0.9%，且大部分時間均走跌。AT&T 周四股價上漲 6.56%，但今年迄今仍有 17% 以上跌幅。