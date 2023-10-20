【量大強漲股整理】光電展在即，下周該留意那些【銅退光進】潛力股?

美股四大指數走跌，壓抑台股今日同步開低，但在權值股 (2330-TW) 台積電及 IC 設計族群撐盤，開低走高，跌幅收斂，終場下跌 12.01 點，收在 16440.72 點，成交量 2772.29 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 72.56 億元，呈現連 6 賣；自營商同步提款 60.34 億元，為連 6 賣；投信續挺台股，買超 30.52 億元；三大法人合計賣超 102.39 億元。

台股開低震盪走高， (2330-TW) 台積電，第四季展望優於預期，力撐拉高，隨後在買盤敲進下指數走高，收量增紅 K 棒，留下長達 163 點的下影線，代表市場的賣壓減輕，勞退與政府基金的 350 億元活水挹注下，使台股在在 16200 低點附近頻頻收腳，顯示 16200 點附近有強勁支撐，指數仍是箱型區間整理格局；台股目前等待利空反映消化完畢，隨著明年 1 月總統大選腳步漸接近，政策護盤愈來愈明顯，對於台股第四季上攻萬七仍寄予厚望，近期回檔都是好買點。

個股方面，(2330-TW) 台積電走勢強勁，收在最高點，上漲 10 元，來到 556 元；IC 設計族群 (3041-TW) 揚智，表現最爲強勢，漲停價作收；下周 10/25-10/27 為光電週，帶動 CPO 族群，(3711-TW) 日月光投控，漲 + 2.16%

、(6257-TW)矽格，力守五日線，子公司 (3265-TW) 台星科，在平盤震盪、(6451-TW)訊芯 - KY，本周回測月線多次不破，外資連 3 買，相對抗跌，連接器大廠 (6290-TW) 良維，逆勢收紅，漲 2.6%；AI 伺服器概念， (2356-TW)英業達、(6669-TW) 緯穎、 (2301-TW) 光寶科，開低走高， (2382-TW) 廣達，下跌 1.92%，(2376)技嘉及 (3231-TW) 緯創，雖然收跌，但出現紅 k 棒，短線有止穩的意味。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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