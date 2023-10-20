〈外銷訂單〉AI需求挹注+低基期 經濟部預估最快11月轉正

經濟部統計處公布台灣 9 月外銷訂單，訂單金額 514 億美元、年減 15.6%，連 13 黑，但統計處樂觀預期，在 AI 需求挹注、去庫存化及低基期等因素帶動下，預估最快 11 月外銷訂單有望轉正。

統計指出，資訊通信產品 9 月訂單金額 164.5 億美元，較去年同期減 19.2%，主因受全球通膨及升息影響，終端需求不振，使得筆電、手機、網通產品等接單減少，但伺服器及顯示卡接單成長，抵銷部分減幅。

以地區別來看，來自歐洲訂單金額減少 45.0 億美元、美國減少 13.1 億較多，但東協增 22.2 億美元，抵銷部分減幅，累計前 3 季較去年同期減少 14.5%。

電子產品 9 月訂單金額 172.1 億美元，較去年同期減少 16.7%，主因終端電子產品需求疲弱，供應鏈持續去化庫存，致晶圓代工、印刷電路板、記憶體、封測等接單減少，但 IC 設計接單增加，抵銷部分減幅。

以地區別來看，接自歐洲訂單減 20.2 億美元、美國減 12.3 億美元較多；累計前 3 季較去年同期減 18.8%。

經濟部統計處處長黃于玲表示，資訊通信、電子貨類受惠於年底消費旺季，加上國際品牌大廠推新品挹注，在備貨潮拉抬下推升 9 月訂單金額較 8 月增加，但因通膨、升息、需求不振等逆風因素還在，導致 9 月訂單仍較去年同期衰退。

以主要市場來看，四大市場中僅東協逆勢成長，其他包括美國、中國大陸及香港、歐洲仍較去年同期衰退，其中歐洲訂單金額 79.2 億美元、年減 46.5% 衰退幅度高居主要市場之冠；中國訂單金額 113.7 億美元、連續 18 個月負成長。

此外，近期爆發的以哈衝突，黃于玲則說，台灣晶片出口至以色列占比約 0.2%，研判短期對出口影響不大，但仍需要關注戰爭範圍是否擴大，以及產油國是否加入戰爭，對經濟風險的影響是否因此升溫。