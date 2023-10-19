〈台股盤中〉多空拉鋸 半導體、生技苦撐 指數16400附近狹幅震盪

美股四大指數收黑，台股今 (19) 日也難逃震盪，早盤雖有半導體、生技族群撐盤，但傳產、金融股價疲弱，加權指數在 16400 點附近呈現狹幅震盪。

美國公債殖利率再度走升，美股四大指數全盤皆墨，台股今天以 16416.54 點開出後，盤中一度跌破 16400 點，盤中在電子權值股、生技股支撐下，加權指數由黑翻紅。

台積電 (2330-TW) 今天以 540 元開出後，盤中漲逾 1%；聯電 (2303-TW) 則在平盤上整理；IC 設計指標股聯發科 (2454-TW) 盤中也有近 3% 的漲幅。

半導體族群中迅杰 (6243-TW)、揚智 (3041-TW) 盤中雙雙攻上漲停，統懋 (2434-TW)、矽統 (2363-TW)、敦泰 (3545-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、偉詮電 (2436-TW)、十銓 (4967-TW)、聯傑 (3094-TW) 盤中也有 3% 以上漲幅。

生技股中美時 (1795-TW) 盤中大漲逾 6%，寶齡富錦 (1760-TW)、科妍 (1786-TW)、華安 (6657-TW)、台耀 (4746-TW)、承業醫 (4164-TW)、泰福 - KY(6541-TW) 盤中也有 2%~3% 不等的漲幅。

航運股以散裝航運較有表現空間，新興 (2605-TW) 盤中有近 7% 漲幅，裕民 (2606-TW) 也有 5% 以上漲幅，慧洋 - KY(2637-TW)、中航 (2612-TW)、四維航 (5608-TW) 也在買單敲進下帶動股價走升。

電機股中亞德客 - KY(1590-TW)、高力 (8996-TW) 盤中重挫逾 4%，日馳 (1526-TW)、上銀 (2049-TW)、東元 (1504-TW) 盤中跌逾 2%，大同 (2371-TW)、士電 (1503-TW)、華城 (1519-TW)、勤美 (1532-TW)、廣隆 (1537-TW) 盤中也跌逾 1%。