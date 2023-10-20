東森拓保健、美妝版圖 估今年營收破百億元里程碑

東森集團今 (20) 日舉行「台大東森生技暨生醫研發中心科學核心實驗室」捐贈儀式，東森集團總裁王令麟表示，東森去年在保健和美妝銷售額達 90 億元，目標今年突破 110 億元，年增逾 20%，東森購物透過全通路來支持產品銷售，尤其草莓網和東森直播。

東森購物統計，前三季東森直播營收已逾 7 億元，9 月起與阿里巴巴的三場直播合作，累計觀看人數突破 1120 萬，創下 2.6 億元的銷售成績，隨著 10 月初東森 CHANNEL 5 正式開播，將擴大東森自營品在直播通路的銷售。

東森力拚，到 2028 年，保健和美妝銷售額達 377 億元。

疫情過後，民眾對健康保健日漸重視，為探討台灣健康產業的最新發展和未來走向，東森集團於今日舉辦第二屆「台大東森生技產學高峰會」，聚焦於「AI 創建 - 美麗健康新經濟」主題，邀請產學界的重量級專業人士參與，宣示東森進入生技產業的決心。

王令麟表示，健康和美麗已分不開，2025 年台灣將進入超高齡社會，目前台灣已有 400 萬人口超過 65 歲，全球許多國家也邁向熟齡社會，這一波銀色商機，相信將為集團旗下自然美帶來未來 30 年的榮景，開發產品涵蓋好吃、美麗、健康、生活和寵物五類產品。