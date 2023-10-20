台股連日下修後浮現兩利多 有望回歸多頭軌道

台股連日偏弱，今 (20) 日早盤一度續跌超過 170 點，隨後有買盤進場逢低承接，收斂跌勢，凱基投顧表示，待外部利空相當程度反映後，伴隨美國國債收益率逐漸觸頂回落、企業獲利開啟新一波上修周期，有望支持台股中長期回歸多頭軌道。

近期美國宣布擴大禁止 AI 晶片出貨至中國，且新規定擴及 Nvidia、AMD、Intel 日前因應一年前禁令生產的降規版 AI 晶片，導致 AI 供應鏈全面遭到拋售，拖累台股短期面臨修正壓力。

另一方面，哈馬斯和以色列突爆發戰爭，國際資金湧向更安全的美國國債避險，使美國國債收益率下降，加上聯準會官員近期頻繁表示，日前的美國國債殖利率上升，等同升息 1 碼的貨幣緊縮效果，導致市場對聯準會 11 月和 12 月升息預期概率下降。

因此，凱基投顧認為，過往經驗，伴隨聯準會升息循環逼近尾聲，通常會帶動美國國債收益率逐漸觸頂回落，有助台股多頭再次點火。

回顧 1990 年以來美國國債收益率觸頂回落後，台股的 1 個月、2 個月、3 個月平均累計報酬率分別為 3.9%、1.2%、3.8%；同期間台灣科技股的平均累計報酬率分別為 3.8%、4.2%、11.3%，顯示利率敏感性愈高的族群，在美國國債殖利率回落時更容易獲得市場青睞。

此外，企業獲利有望迎來新一波上修周期，本次財報季在匯兌收益挹注下，可望迎來正面喜訊，而企業在庫存去化順利且 2024-2025 年將迎來 AI 伺服器與 AI PC 換機潮下，預期自去年下半年開始的獲利下修潮可望接近尾聲，迎來新一波的獲利上修循環。

凱基投顧也提到，科技股、汽車零組件、工業自動化和成衣加工等出口型行業，則有望見到匯兌收益。