〈財報〉新增訂戶數超出預期 AT&T調升全年自由現金流目標

無線電信商 AT&T (T-US) 周四 (19 日) 上修全年自由現金流財測，因促銷和手機升級的推動，上季用戶增幅超出預期，導致其股價在周四盤前上漲 2%。

該公司表示，預計全年自由現金流約 165 億美元，高於先前預測的 160 億美元以上。根據 Visible Alpha 資料，其第 3 季 52 億美元的數字也輕鬆超出預期。

近幾個月來，AT&T 試圖透過優惠活動在競爭激烈的美國市場中脫穎而出，其中包括 iPhone 15 系列的大幅折扣，部分分析師認為這是業內最激進的折扣之一。

該公司還受惠於客戶不斷轉向提供更多數據的高價方案。

根據 Factset 資料，截至 9 月的第 3 季該公司每月淨增加 46.8 萬名無線電話付費用戶，超出預期的 39.82 萬名新增用戶。

根據 LSEG 數據，營收為 304 億美元，超出預期的 301.9 億美元。

該公司還將全年調整後核心獲利成長預期從先前的 3% 以上上修至 4% 以上。

AT&T 透過減少辦公地點等措施提前實現削減成本 60 億美元的目標，之後一直在控制開支，並在 7 月將成本削減計劃擴大了 20 億美元。

降低成本至關重要，因為 AT&T 需要穩定的現金流來償還其 1,287 億美元的淨債務，並支持美股中最高的股利。