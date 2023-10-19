〈財報〉捲菸漲價 尼古丁袋銷售佳 菲利普莫里斯調升財測

菲利普莫里斯國際公司 (PMI)(PM-US) 周四 (19 日) 調升全年獲利財測，由於捲菸價格上漲、加熱菸草產品的需求以及口服尼古丁產品 ZYN 的快速成長，第 3 季獲利超出預期。

雖然捲菸仍是 PMI 的銷售大宗，但這家全球市值最大的菸草公司已尋求轉向吸菸替代品，來應對某些市場更嚴格的法規和對其傳統產品的需求下降。它將這些視為其主要成長動力。

尤其是去年透過 PMI 收購瑞典火柴所獲得的 ZYN 等新型口服尼古丁產品成長迅速，出貨量比一年前增加一倍多。

執行長歐齊札克 (Jacek Olczak) 在財報聲明中表示，ZYN「再次超出我們預期」，並補充說 PMI 本季營收和調整後每股獲利均達到創紀錄水平。

該公司目前預計調整後全年獲利為每股 6.05 至 6.08 美元，而先前的預測為每股 5.96 至 6.05 美元。它還提高了口服尼古丁袋裝出貨量的全年預測。

然而，PMI 的核心無菸菸草產品是其 IQOS 加熱菸草裝置及其使用的菸管。2008 年至 2022 年間，PMI 為戒菸轉型投資超過 100 億美元，其中絕大部分都用於 IQOS。

該公司表示，本季加熱菸草出貨量成長 18%，但其全年預測假設出貨量將低於先前的預期。

該公司表示，這是由於台灣市場延後推出、俄羅斯和烏克蘭的成長有限以及歐洲的庫存不確定性。

PMI 第 3 季調整後每股獲利為 1.67 美元。根據 LSEG 分析師平均預期每股獲利為 1.61 美元。

雖然這也超出了 PMI 自己的財測範圍，但該公司第 3 季營收略低於分析師預期的 91.7 億美元。PMI 也下修全年營收預期。