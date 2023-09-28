菲利浦莫里斯國際宣示擴大無菸產品 調升中長期業績目標

全球最大菸草公司菲利普莫里斯國際公司 (PMI)(PM-US) 周四 (28 日) 表示，隨著繼續擺脫捲菸業務，該公司的目標是到 2030 年其三分之二以上的淨收入來自「無菸」產品。

這家萬寶路製造商和市值最大的菸草公司一直在努力改革其業務並尋找新的收入來源，以將其企業形象從香菸供應商轉變為引領健康替代品的供應商。

該公司已經制訂 2025 年有 50% 淨收入來自加熱菸草設備 IQOS 等「無菸」產品的目標，並於周四將該目標擴大到 2030 年占淨收入的三分之二以上。

PMI 執行長奧爾恰克 (Jacek Olczak) 在周四投資人大會的書面聲明中表示：「隨著時間演進，我們看到一條轉型為無菸公司的現實道路，這將逐個市場地實現。」

PMI 也宣布 2024-2026 年新的中期複合年成長目標，包括有機淨收入 6% 至 8%、有機營業收入 8% 至 10%，以及調整後稀釋每股獲利 9% 至 11%，不包括貨幣並依當前的企業所得稅率計算。

聲明還指出，該公司計畫在 2026 年加熱菸草單位出貨量達到 1800 至 2000 億支，尼古丁袋裝出貨量達到 8 億至 10 億罐。

該公司預計，於 2022 年收購口服尼古丁公司瑞典火柴 (Swedish Match) 後取得的尼古丁袋裝品牌龍頭 ZYN，將在 2024 年至 2026 年期間為該公司美國業務帶來兩位數的淨收入和調整後營業收入，包括 IQOS 投資的影響。

PMI 預計將於明年某時在美國市場推出 IQOS，這是其在吸菸替代品方面投資的主要重點。推出將需要前期支出，包括本地製造。