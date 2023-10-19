台積電Q3法說重點一次看!鮑威爾演說，年底暫停升息?!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)

■道瓊指數：下跌 -84，跌幅 -0.25% 至 33722。

■那斯達克 100 指數：下跌 -29.25，跌幅 -0.19% 至 14996.00。

■標普 500 指數：下跌 -11.50，跌幅 -0.26% 至 4330.75。

【今日總經數據】市場近期因中東衝突再加上 10 年期公債殖利率上漲，轉趨謹慎。今晚總經聚焦鮑威爾演說，目前市場預期鮑威爾可能會再次重聲將關注未來經濟數據，今年底有可能將暫停升息。

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今日發布季報的標普 500 成分股如下：

二、美股盤前關注重點

1. 台積電 2023 財年 Q3 季報：台積電 (TSM.US) 今日下午召開法說會，並公布 Q3 季報，季度營收達 172.8 億美元，QOQ 增長 10.2%，YOY 下降 - 14.6%。毛利率達 54.3%，稅後純益 2110 億元，季增 16.1%，年減 24.9%，每股純益 8.14 元，優於市場預期。

台積電前三季累計營收 496.74 億美元，新台幣營收 1 兆 5362.07 億元，年減 6.2%，毛利率 54.9%，年減 3.6 個百分點，營益率 43%，年減 5.6 個百分點；稅後純益 5997.86 億元，年減 16.8%，每股純益 23.13 元。

以製程來分，台積電第三季 3 奈米製程出貨占晶圓銷售金額約 6%，5 奈米由上季的 30% 擴增至 37%，7 奈米持續下滑至 16%，16 奈米 9%，28 奈米 10%。

以技術平台來看，台積電第三季高效運算營收占比 42%，持續超車智慧型手機的 39%，物聯網 9%，車用電子 5%，消費性電子 2%。其中，智慧型手機營收較上季大幅成長 33%，動能最強勁，物聯網也大增 24%，高效運算成長 6%，車用電子則大幅縮減 24%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，第三季業績得益於領先業界的 3 奈米技術強勁量產及市場對 5 奈米技術的更多需求；但部分受益被客戶持續的庫存調整抵消。進入第四季，預期台積電業績將受惠於 3 奈米技術持續強勁量產，不過，部分成長將被客戶持續的庫存調整所抵消。。

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2. Nokia 利潤暴跌 69%，大裁 14,000 人：Nokia(NOK.US) 今發布 Q3 季報，季度營收為 49.8 億歐元，YOY 下降 -19.7%。非 GAAP EPS 為 0.05 歐元。受宏觀經濟不確定性和利率上升持續對營運商支出帶來壓力，若以固定匯率計算，淨銷售額年減 -15%，自由現金流為 -4 億歐元，淨現金餘額為 30 億歐元。

財報細項，網路業務銷售額年減 24% 至 21.6 億歐元，該部門的營業利潤較去年同期下降 64%。展望未來，諾基亞執行長 Pekka Lundmark 表示，雖說第三季度淨銷售額受到不確定因素影響，但公司預期第四季度網路業務將出現正常的季節性改善，因而預期 2023 財年淨銷售額為 232 億~ 246 億歐元之間，營業利潤率預期為 11.5%~13%。

諾基亞未來將賦予業務集團更多的營運自主權，並透過將銷售團隊崁入業務集團來減化營運模式，諾基亞目標到 2026 年節省 8 億~ 12 億歐元的成本，此將使員工人數從 8.6 萬人降至 7.2~7.7 萬人之間。

3. 美國經濟褐皮書：聯準會昨日發布經濟褐皮書顯示近期經濟展望穩定或成長稍弱，全國就業市場緊張狀況持續緩解，物價以溫和速度上升。銷售價格增速低於投入價格，主因消費者對價格變動更敏感，企業難轉嫁成本壓力，總體來看，企業預期價格會繼續上漲，但速度會低於前幾個季度。

聯準會理事 Waller 表示，再採取行動前可先靜觀其變，確認數據是否以降溫，或者通膨重新升溫，就現階段來看，目前尚不能下定論，Waller 認為，若就業依舊維持強勁，同時通膨持續放緩，那麼暫時可以不用再升息，但若經濟保持現有步調，可能會對通膨帶來上行壓力，聯準會可能須採取更多行動。 (推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)