猜猜看！今年最難買的三樣東西

今年來什麼最火？亞洲天王周杰倫演唱會肯定榜上有名。

據《華爾街見聞》報導，剛剛經歷搶票和演出盛況的粉絲最有發言權：前幾天的上海場，黃牛票被炒到人民幣上萬元。除了數萬名場內觀眾外，不少粉絲甚至冒雨在場館外駐足，體育場周邊小區的陽台、天橋下等都成為「野生看台」。

周杰倫連續四天的演出，更直接拉動上海的文旅和餐飲產業。

餓了嗎數據顯示，周杰倫開唱的 10 月 12 日當天，餐飲訂單量暴增，場館所在的徐匯區外賣訂單較前月暴增 44%，附近的長寧區驟增 56%。甚至還有人跑到演唱會門口賣房子。

除了上海，周杰倫今年也在香港、海口、呼和浩特、天津、太原等地開唱，堪稱以一己之力提振好幾座城市的文旅經濟，其中海口場吸引 15.46 萬人次，為海口帶進 9.76 億元旅遊收入，是海口端午假期旅遊收入的三倍。

「周杰倫經濟」的影響力之大，可見一斑。

輝達 GPU

ChatGPT 橫空出世之後，人工智慧（AI）的火爆程度，出乎所有人的預料。但比訓練大模型的科技公司先賺上錢的，是賣給他們繪圖晶片（GPU）的輝達 (NVDA-US) 。

截至今年第 2 季末，輝達靠賣資料中心硬體，賺了 103 億美元，換算成旗艦 GPU H100 的出貨量，大概相當於 30 萬顆。

總營收比去年翻倍，達到 135 億美元，創下了歷史紀錄。淨利更暴增 843% 到 62 億美元。遠遠超過預期的業績，讓一眾華爾街分析師看傻了：知道輝達賺錢，沒想到這麼賺錢！

更加關鍵的是，這遠遠不是輝達的天花板。

目前一顆輝達 H100 的售價介於 2.5 萬至 3.5 萬美元不等，且一顆難求，特斯拉執行長馬斯克有一次直播時甚至還開玩笑說，H100 比毒品還難買。

據 GPU Utils 的推測，保守估計，輝達 GPU 潛在訂單總額可能超過 200 億美元，旗艦 GPU H100 的供給缺口高達 43 萬顆。

諾和諾德減肥藥

輝達 GPU 雖火，不過隨著 AI 炒作漸漸熄火，在資本市場上的關注度也漸漸讓位給新王——GLP-1 類減肥藥製造商。

作為歷史上首款能讓人「躺著減肥」的劃時代產品，GLP-1 減肥藥堪稱全球 10 億肥胖症患者的福音。

具體到中美兩國，這兩個國家分別有 15% 及 40% 人口患肥胖症，龐大的市場空間，也意味著巨大商機。

高盛發布的報告顯示，到 2030 年全球抗肥胖症藥物的市場規模，可能會擴大到約 1,000 億美元。

隨著臨床實驗數據持續出爐，GLP-1 類藥廠利多不斷：減肥神藥可能不單單有減肥的功效，還能對付糖尿病、腎病、痴呆、帕金森、睡眠呼吸暫停、NASH（非酒精性脂肪性肝炎）、酒精成癮等十多種病症，大有「萬能神藥」的況味。

目前 GLP-1 減肥藥市場基本完全由丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）與美國藥廠禮來雙頭壟斷。手握 Wegovy 和 Ozempic 兩款熱銷減肥神藥的諾和諾德，更是力壓 LVMH 集團，成為歐洲股市一哥。諾和諾德股價的快速飆漲，甚至直接影響了丹麥克朗的匯率和利率。

要知道，現在，Wegovy 在美國還沒有進入保險，一年療程的售價高達 1.6 萬美元，但 Wegovy 仍然讓無數肥胖症患者趨之若鶩。隨著後續臨床試驗增加、FDA 將 Wegovy 納入醫保，需求只會更加瘋狂。