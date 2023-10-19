〈陸港盤後〉 中國70城房價跌幅擴大 滬指跌至接近3,000點

中國 A 股市場三大指數周四（19 日）收盤齊跌，滬指跌至接近 3,000 點，中國 9 月房價跌幅擴大，寫下近一年來最大跌幅，促使投資人更加懷疑中國政府的支持措施是否足以重振房地產市場。

滬指周四收盤大跌 1.74% 報 3,005.39 點，深成指驟跌 1.65% 報 9,655.09 點，創業板指跌 1.28% 報 1,913.7 點；兩市成交額合計人民幣 8,127 億元，「北向資金」淨流出 117.04 億元。

保險、石油、醫藥、汽車、銀行、釀酒類股走低，農業、鋼鐵、電力、煤炭等族群均下挫，券商類股逆勢上揚。

香港恒生指數周四收盤重挫 2.46%，報 17,295.89 點，恒生科技指數重摔 1.9%，報 3,700.15 點。

據《彭博》報導，中國國家統計局周四公布的數據顯示，9 月 70 座城市的新屋價格（不含保障房）較 8 月下跌 0.3%，降幅大於 8 月的 0.29%，為去年 10 月以來最大跌幅。

中古屋市場房價下跌 0.48%，跌幅與 8 月相同，為 2014 年以來最大跌幅。

中國建商正在努力因應多年房市景氣低迷的局面，這導致建商資金匱乏、建案完工時間延後、經濟失去關鍵成長動力。

國家統計局周三公布的數據顯示，今年前九個月，全國房地產開發投資金額年降 9.1%，不如預期，顯示房地產行業仍然是中國經濟的一大拖累。

本周房地產產業再度傳出壞消息危機，曾經是中國最大建商的碧桂園控股公司表示，美元債券可能會首次違約。

碧桂園一檔美元債 30 天兌息寬限期於在周二到期，涉資約 1,538 萬美元，有投資人在周三表示，碧桂園仍付息。

據《澎湃新聞》報導，本次到期的「碧桂園 6.15％ N20250917」，於 2019 年 9 月 18 日上市，將於 2025 年 9 月 17 日到期，碧桂園在每年 3 月 17 日、9 月 17 日付息。

該檔債券的利率為 6.15％，目前餘額為 5 億美元，此次碧桂園應支付利息 1,537.5 萬美元，有 30 天寬限期。

另外，碧桂園也未支付一檔應於 9 月 27 日支付的美元債券票息，金額約 3,860 萬美元，目前進入 30 天寬限期，碧桂園恐怕會再度倒債。

麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）表示：「展望未來，主要風險仍然來自房地產行業，該行業仍未走出困境。」

中金則指出，目前市場仍處於從「政策底」到「市場底」的階段，投資人信心回升可能還需要時間。