〈陸港盤後〉中國「國家隊」出手 增持四大行 A股齊揚

中國 A 股市場三大指數周四（12 日）收盤齊揚，滬指漲 0.94%，利多利多是中國「國家隊」中央匯金公司出手，增持工商銀行 (01398-HK) 、農業銀行 (01288-HK) 、中國銀行 (601988-CN) 、建設銀行 (00939-HK) 等四大國有銀行 A 股股份，釋出提振市場的信號。

滬指周四收盤漲 0.94% 報 3,107.9 點，深成指漲 0.83% 報 10,168.49 點，創業板指漲 0.76% 報 2,019.1 點；兩市成交額合計人民幣 8,313 億元，北向資金淨買入 66.16 億元。

保險、銀行、券商類股集體拉升，有色、鋼鐵、汽車、化工、電力、建材、農業、地產等族群同步走高；媒體、石油、軟體等類股下跌。

香港恒生指數周四收盤大漲 1.93%，報 18,238.21 點，恒生科技指數勁漲 1.68%，報 4,019.05 點。

中國銀行、農業銀行、工商銀行及建設銀行周三晚間分別發布公告，表示控股股東中央匯金增持 A 股股份，增持數量分別為 3,727 萬股、2,489 萬股、1,838 萬股及 2,761 萬股，增持金額分別為人民幣 0.94 億元、1.36 億元、1.3 億元、1.17 億元。中央匯金並擬在未來六個月內繼續增持。

中央匯金全稱為中央匯金投資有限責任公司，是國家出資設立的國有獨資公司。中央匯金成立於 2003 年 12 月，總部設在北京。

中央匯金根據國務院授權，對國有重點金融企業進行股權投資。截至 6 月 30 日，中央匯金直接控股參股的金融機構有 19 家。

中信建投證券銀行首席分析師馬鯤鵬指出，四大行是銀行業的基石，對整體景氣具有關鍵指向意義。中央匯金增持，並表達進一步增持的意向，真金白銀進場，既是對銀行族群的托舉，更是對銀行中特估的高度肯定。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍說，中央匯金承諾持續增持四大國有銀行 A 股股份，向市場傳遞了「持續投入」、呵護市場的強烈信號，這有助於穩定投資人的信心。

獨立經濟學家、中企資本聯盟主席杜猛則認為，市場形勢不明，不確定性因素增多，但以銀行為代表的藍籌股，一直被視為安全系數最高的避險選項。與此同時，銀行股價格長期被低估，股息率相對較高，這正是「國家隊」買進的直接動力。