〈陸港盤後〉中國傳考慮增發人民幣1兆元公債 A股走高

中國 A 股市場三大指數周三（11 日）收盤走高，滬指漲 0.12%，利多是《彭博》披露，中國政府考慮增發規模至少人民幣 1 兆元（1,370 億美元）的公債，以實現全年經濟成長目標。

滬指周三收盤漲 0.12% 報 3,078.96 點，深成指漲 0.35% 報 10,084.89 點，創業板指漲 0.8% 報 2,003.9 點；兩市成交額合計人民幣 8,388 億元，北向資金淨流出 3.9 億元。

半導體、媒體、軟體等類股齊揚，減肥藥、創新藥、光刻膠、消費電子族群活躍；石油、煤炭、燃氣、旅遊、汽車、有色、券商、釀酒等類股走低。

香港恒生指數周三收盤漲 1.29%，報 17,893.1 點，恒生科技指數大漲 2.01%，報 3,952.5 點。

據《彭博》報導，知情人士透露，中國政府官員考慮至少增發人民幣 1 兆元的公債，將用於水利等基礎建設，但這項措施可能導致今年預算赤字率遠高於 3 月設定的 3% 上限。

消息人士說，中國政府最快在 10 月宣布這項計畫，目前政府官員仍在討論這項計畫，仍可能改變計畫。這項計畫由財政部和發改委主導制定，仍有待國務院批准。

這些討論凸顯中國政府對國內經濟發展軌跡的擔憂，也顯示北京的立場轉變。儘管房地產市場危機不斷加劇，通縮壓力加重，但中國政府一直避免採取更加廣泛的財政刺激措施。

法國東方匯理銀行研究部門主管治曉佳表示，中國政府官員正在討論的增發規模「不大」，大約是國內生產毛額（GDP）的 0.7%。

她進一步說：「但這個訊息是正面信號」，考慮到國內需求疲軟、地方財政緊張，以及房地產行業景氣持續低迷，這是一個「合理的考慮」。 她說：「中央政府的債務比率仍然較低，資產負債表還很健康。」

Saxo Capital Markets 市場策略師黃永輝（Redmond Wong）則表示：「這個消息有助於提振市場信心，但即使中國政府真的宣布了，利多也會鈍化，因為投資人會認為還不夠。市場很快就會把目光轉向中共二十屆三中全會。」中共可能會在年底舉行二十屆三中全會，討論重大經濟問題。