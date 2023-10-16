〈陸港盤後〉美國擬加強管制對中先進半導體出口 深成指失守1萬點大關

中國 A 股市場三大指數周一（16 日）收盤齊跌，滬指跌 0.46%，深成指失守 1 萬點大關，利空是美國政府計劃加強管制中國取得先進半導體和晶片製造設備，阻止這個地緣政治對手獲得可能增強軍事實力的尖端科技。

滬指周一收盤跌 0.46% 報 3,073.81 點，深成指大跌 1.42% 報 9,924.92 點，創業板指驟跌 2% 報 1,956.72 點；兩市成交額合計人民幣 8,129 億元，「北向資金」淨流出 64.77 億元。

半導體類股大幅走低，旅遊、媒體、地產、釀酒、有色、醫藥、釀酒等族群同步下跌；燃氣、煤炭、物流、紡織服裝等類股上揚。

香港恒生指數周一收盤跌 0.97%，報 17,640.36 點，恒生科技指數重摔 1.76%，報 3,811.68 點。

據《彭博》報導，知情人士透露，最新規定的目的，是在完善並堵上去年 10 月限制措施的漏洞。 消息人士表示，拜登政府正尋求加強管制賣給中國企業、用於人工智慧（AI）應用的繪圖晶片與先進晶片製造設備。

美方也會額外檢查企圖把出貨改至其他國家、藉此逃避出口限制的中國企業，也會把中國晶片設計公司列入貿易限制名單，要求海外製造商需獲得美國許可，才能把貨賣給這些中國企業。

另據《路透》報導，一位美國官員說，新指導方針將限制目前尚未納入限制、某些資料中心使用的先進 AI 晶片。該官員拒絕透露哪些晶片會被禁，但業界消息來源暗示，輝達（Nvidia）(NVDA-US) H800 是美國政府想禁的晶片。

知情人士說，美國政府將在本周初公布更新版限制措施。美國國家安全委員會發言人和商務部工業與安全局發言人均不予置評。

華府在一年前公布晶片管制措施，力圖限制中國的科技發展。拜登政府認為，此舉有助於國家安全。中方對這些限制措施感到憤怒，並加速投資，發展自己的能力。

中國外交部發言人毛寧周一對此表示，中方已經多次就美國對華晶片出口管制表明立場，中方認為美方應當停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止擾亂全球供應鏈穩定。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。