輝達RTX 4090顯卡在中國全網斷貨 庫存幾乎被掃光

美國政府晶片出口新規定波及中國民用消費市場，輝達 (NVDA-US) 旗艦遊戲顯卡在中國一夜間全網斷貨，庫存幾近被掃光，最高漲至人民幣（下同）5 萬元。

據《界面新聞》周四（19 日）報導，輝達 RTX 4090 系列顯卡逐漸在電商通路下架，目前中國輝達旗艦店已下架 RTX 4090 顯卡，華碩、七彩虹等輝達合作夥伴也下架該型號非公版顯卡，店鋪均顯示無貨狀態。

在京東平台搜索 RTX 4090 顯卡，多數顯卡顯示預約中，少數現貨定價多為 2 萬元以上。

京東自營渠道也全面下架各款 RTX 4090 顯卡，導致部分擁有 RTX 4090 庫存的商家漲價，甚至出現近 5 萬元的高價。

RTX 4090 於 2022 年年末上市。作為搭載 Ada Lovelace 架構的旗艦繪圖晶片（GPU），該顯卡價格較高，主要瞄準高階玩家。官方建議零售價從 12,999 元起。上市初期，輝達各合作廠商對 RTX 4090 的定價多半在 15,000 元上下浮動。

一直以來，由於定價偏高，需求較少，搭載 RTX 4090 GPU 的顯卡供需穩定，價格較少波動。然而，該顯卡因具備較高算力，在 AI 計算中有一定性價比，有機構選擇 RTX 4090 顯卡作為 AI 計算用途。

對於此次 RTX 4090 突然全網大缺貨，可能是在外部環境變化下，玩家恐慌性購買與商家囤貨惜售所致。

美國政府在周二晚間更新晶片出口規定，除了專用 AI 計算晶片外，首次覆蓋高階遊戲顯卡產品。

具體來看，美國將參數規格的設定，改為「總處理性能」（Total processing performance）或「性能密度」（performance density），高於一定數值的晶片會受到出口管制。受影響產品包括 GPU、張量處理器（TPU）、神經處理器等，其中即包括 RTX 4090。