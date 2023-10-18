〈智慧能源週〉再生能源是關鍵競爭力 徐秀蘭：碳不綠點、臉就要綠

中美晶 (5483-TW) 董事長暨台灣太陽光電產業協會 (TPVIA) 理事長徐秀蘭今 (18) 日出席論壇表示，「碳不綠點、臉就要綠」是現階段各產業的現況，強調再生能源已是全球趨勢，更是產品競爭力的重要關鍵因素。

徐秀蘭表示，台灣非常外銷導向，未來產品不再是物美價廉，而是要求物美價廉且「碳低」，預期這三大因素將是未來關鍵競爭力，且歐盟等地已開始規劃收取碳稅，針對大量用電產業，包括半導體、電子、水泥、煉鋼與扣件業等，都會受到很多挑戰。

徐秀蘭以環球晶為舉例，環球晶一共在九個國家生產，一年使用 11.8 億度電，平均每月要使用 1 億度電，若細分各地區，德州綠電採用率 38%、丹麥更高達 60%，而台灣卻僅有 8%，凸顯台灣綠電需求迫切。

環球晶也已制定目標，2030 年期望達到 RE20，2050 年達 RE100，甚至客戶與品牌廠也期望越快越好，公司正積極朝這方向努力，尤其半導體發展速度比綠電建置速度更快，現階段仍找不到足夠的綠電。

另外，針對外界對太陽能板有毒的論述，徐秀蘭澄清，太陽能板只有玻璃鋁框與矽，是無毒產品，也期望政府透過完善的國土規劃，釋出不利耕作地，將有助台灣太陽能產業發展。