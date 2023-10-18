〈智慧能源週〉茂迪葉正賢：進口模組市佔率逼近4成 應下調採用案場躉購費率

茂迪 (6244-TW) 總經理葉正賢今 (18) 日出席能源展時指出，今年上半年第三地進口模組佔總安裝量逼近 4 成，幾乎較去年翻倍成長，而台灣太陽能佔整體能源比重達 2 成，若有天災等突發事件發生，不僅因其規格與台灣模組無法統一，恐影響台灣能源供給，因此呼籲政府應針對第三地模組制定標準規格與進口條件。

此外，葉正賢也認為，第三地進口模組成本較低，卻仍享有台電補貼的躉購費率，政府應針對採用進口模組案場的躉購費率進行調整、下修 15-20%，強調不應拿台電的錢去補貼非台灣製產品。

針對台灣市場，葉正賢補充，今年前 8 月太陽光電裝置量 1.7GW、全年估達 2.5GW，仍較去年成長，不過，第三地進口模組占總安裝量從去年的 21.6%，今年上半年進一步提升至 39.7%，擔憂不再對他的品質針對台灣氣候條件管制，未來一段時間當颱風事件等發生，台灣無法承受缺電危機。

葉正賢強調，主管機關應統一進口模組規格與測試條件，如螺絲孔位、抗風能力等，必須與台灣模組相近，至少當天災發生時，可以立即進行替換，尤其台灣有 20% 的能源來自太陽能，若進口模組等待期長達 1 個月，台灣不能夠忍受等待期。

葉正賢也舉例，日本夏普近期引進中國廠商模組後，儘管其具備通用標準，但因當地濕度與紫外線等環境因素，中國廠商無法滿足 20 年保固期，因此雙方出現訴訟，夏普要求中國廠商賠償超過 1.3 億美元，因此以此例呼籲政府一定要重視。