〈智慧能源週〉再生能源投資熱 今年太陽能投資規模超越石油業上游

SEMI 旗下綠能暨永續發展聯盟 (GESA) 與外貿協會 (TAITRA) 今 (16) 日共同舉辦「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan 台灣國際淨零永續展」展前記者會，會中指出今年展覽規模年增 28%，集結 350 名業者，搶攻全球再生能源投資 1.7 兆美元的商機，其中，太陽能投資規模將超越石油業上游。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調，面對全球氣候變遷的衝擊，淨零轉型任務刻不容緩，持續提升再生能源產量是不可或缺的重要途徑，2050 年淨零碳排除了是全球的目標，也是台灣的目標。

曹世綸指出，台灣積極推動包括太陽光電、風力發電、儲能與多元創能，如氫能、海洋能、地熱等前瞻性能源建置，也為 SEMI 及旗下綠能暨永續發展聯盟積極鏈結產業與政府綠能政策與技術交流的重要範疇，共同展望全球 1.7 兆美元的綠能商機。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，2022 年是臺灣的淨零元年，大幅拉升產官學研各界投入淨零減碳發展的速度與強度，台灣國際智慧能源週 Energy Taiwan 及台灣國際淨零永續展 Net-Zero Taiwan，反應產業發展契機，整體規模較去年成長 28%，將集結 350 業者，整合資源為產業帶來『綠實力』及『淨爭力』的饗宴。

王熙蒙也引用彼得 ‧ 杜拉克 (Peter Drucker) 的話「預測未來的最好方法就是創造未來 (The best way to predict the future is to create it.)」，期許 Energy Taiwan 及 Net-Zero Taiwan 為創造美好未來而生，打造一站購足的綠色能產管理及淨零解決方案展示平台。

國際能源總署 (IEA) 發布 2023 年全球能源投資報告 (World Energy Investment)，指出今年全球再生能源投資可望增至 1.7 兆美元，相較 2021 年成長 24%，太陽能全年投資總額將首度超過石油上游產業的預估新投資額。

台灣經濟部統計指出，近 5 年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達 21.9%，高於全球平均的 9.1%，其中，太陽光電佔比高達 68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻，而離岸風電成長率達 7.4%、陸域風電 5.5% 及慣常水力 13.5%，各項再生能源裝置容量比重皆逐年攀升。