〈達發轉上市〉下半年營收減幅收斂 明年重返成長

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 旗下達發科技 (6526-TW) 即將在 10 月底掛牌上市，展望後市，董事長謝清江表示，今年整體景氣較弱，不過，7、8 月營收年減幅已收斂，會藉此時調整體質，待明年景氣回溫後，把握新一輪成長機會。

謝清江指出，達發是聯發科集團部署的一環，主要有網通基礎建設、高階物聯網兩大產品線，涵蓋固網寬頻、乙太網、藍芽通訊與衛星定位，因秉持投入迭代且有門檻的技術，目前除乙太網外，其餘三大產品皆為全球前三大業者。

達發近六年因推出高價值、高毛利晶片給客戶，期間毛利率從 31.2%，提升至 48.1%，增幅高達 17 個百分點，持續將先進技術能力轉換成客戶競爭力，並與全球一線品牌客戶共同努力。

達發第二季營收 35.16 億元，毛利率 45.4%，稅後淨利 2.73 億元，謝清江補充，上半年因提列比較多庫存跌價損失，影響毛利率表現，不過，隨著庫存水位逐步恢復正常水準，加上公司投入先進技術開發，以及採用先進製程、先進封裝等，有助明年營運穩健成長。

針對 AI 領域，謝清江認為，達發已經將 AI 技術導入各產品線，真無線藍芽耳機 (TWS) 原先已設計 AI 功能，衛星導航也藉由深度學習解決過往技術瓶頸，隨著兩大無線事業群陸續導入，也計畫進一步將 AI 導入固網，並延伸至終端設備。