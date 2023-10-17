〈台北紡織展〉徐旭東有感國際訂單回溫 吳東昇看好品牌傳遞樂觀訊號

台北紡織展 (TITAS 2023) 今 (17) 日登場，遠東新 (1402-TW) 董事長徐旭東表示，現在國際訂單開始恢復，但還要再努力，希望能越來越好；新纖 (1409-TW) 董事長吳東昇也認為，品牌端需求逐步在恢復、傳出樂觀訊息。

徐旭東認為，世界經濟蕭條或供需變化，現在紡織業很難突破，必須靠環保回收產品，把本來要丟掉的東西重新利用，若以這個角度來看，紡織業恢復很多，景氣上下波動難免，要用「衝刺」的精神克服。

徐旭東進一步指出，今年紡織展產品具科技化、功能性外，更要環保，很多東西都是可以回收，全世界耗用的資源太多，因此回收變成重點，包括碳能、氣體，都可以循環再利用。

吳東昇認為，這一波景氣修正期比較久，可能是疫後的庫存調整影響，而且解封後，消費者對於錢的使用方向也改變，轉向旅遊或是餐飲，也都會影響庫存去化的速度。

但他強調，紡織業景氣一定會翻身，只是時間快慢而已，目前有穩下來的趨勢，品牌端需求有出來、開始下訂單，雖然說還不是很強勁，但是個樂觀訊息，價格則要再觀察，現在看明年上半年還是會保守一點。

紡拓會董事長、力麗 (1444-TW) 董事長郭紹儀則表示，雖然今年國際經濟環境不佳，以外銷為主力的紡織業，面臨空前的挑戰，但紡織展仍維持相當規模，有 381 家廠商參展、超過 71 個國際品牌來台參與採購洽談會。

郭紹儀進一步指出，氣候變遷日益嚴峻，營商環境面臨挑戰，如何在永續環保和經濟成長之間取得平衡，已成為全球關注的焦點，台灣紡織業者也投入可觀的資源及努力，朝永續和減碳方向邁進。