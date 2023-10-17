以巴衝突不影響全球經濟，台股突破底部可入市

地緣政治次要，投資聚焦企業盈利

美股指數大致相似，經歷反彈後稍作休整。永誠資產管理處對於「國際經濟穩步向上」的看法依舊不變，預計未來將呈現震盪拉回後再向上的走勢。本周關鍵事件是以巴衝突，國際媒體部分大多一面倒向支持以色列，主要是哈瑪斯恐攻行動及在西方媒體上恐怖組織的形象。本次事件對於國際的影響，目前判斷是可控的，因雙方的衝突已經持續相當長的時間；原本以色列對於巴勒斯坦區域的管控相當嚴格，這一次卻發生突襲事件，跟以色列內閣政治鬥爭有很大的影響，並影響到了他們整體國防；且他們司法改革也遭受到反對黨的強烈質疑，往後必須持續觀察是否有政府失靈情況，使哈瑪斯更有力量反擊。

目前全球經濟局勢仍處於疫後復甦情況，在去全球化趨勢下，各國政府大多無暇顧及他人，像美國這次提供以色列援助，但沒有要過度介入；從烏俄戰爭的案例來推斷國際大國態度，以巴衝突規模不會像烏俄衝突來的大，且以色列國力較強，判斷此次地緣政治的影響性對於全球經濟來說是有限的。

以美國來講，現在首要關切的不是戰爭，而是政治的問題，無論是國會不穩定或拜登選情不理想的問題。而美國民眾不喜歡拜登，更不喜歡川普，因此多數人是憂慮的，也包含對於整體民主制度、法治社會憂慮。整體而言，因衝突導致升息機會變小，對於股市是有利的；此外戰爭其實也能促進另一波經濟成長，現在就要緊盯企業財報，佈局依舊是最佳的操作方式。

台股築底完成，把握布局機會

台股最近一週持續往上走，站上多條均線後屬於區間築底完成的狀態，表現相當健康；後續若直接向上走，則要觀察哪些族群能跟上指數；現在應該要選擇的是比大盤還要好的股票，選擇弱勢的則速度及表現可能較不如預期。

另外台股走箱型原因，也與國內的政治情況大有關係，雖目前執政黨的支持度遙遙領先但也還沒有過 50%，選情仍處不穩定的狀態。而現在最熱的藍白合，兩黨因位置不同而態度也有所不同，筆者認為他們要各自發展，而這樣就會有利於執政黨，因此便有了內閣制與總統制的討論。其實國內的狀況沒有想像中的這麼混亂，不必被各種新聞媒體的渲染給影響，多數人的想法趨於一致，選民也漸漸成熟，基本上做好價格穩定、衣食無缺、社會治安良好、兩岸不擦搶走火，民生議題才是人民最關注的關鍵。

至於投資，則要關注企業獲利情況、關鍵技術，以及台灣的環境能否讓企業好好發展、政府能否好好管理，是我們都應持續留意的方向。台股打出八、九月以來的底部後，現階段後續局勢相當有利，有未來性好公司都應該要去積極操作、布局，觀望的時間已過去了，千萬不要錯過好時機。

（文章來源：永誠資產管理處 投研團隊）

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