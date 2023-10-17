〈台股盤後〉AI退燒、IC設計族群難撐盤 小跌9點收16642點

台北股市今 (17) 日開高震盪走低，盤中資金對 AI 概念股狂熱退燒，技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW) 走疲，由權值股台積電 (2330-TW) 及 IC 設計族群力撐，終場集中市場下跌 9.69 點或 0.06%，收在 16642.55 點，成交值 2740.65 億元，目前市場隱憂在量能遲遲無法放大。

大盤今日以 IC 設計族群表現較佳，但考量以巴衝突等地緣政治風險下，市場資金趨於保守，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，目前台股最大問題在於市場量能不足，反彈缺乏量能進一步支撐，投資人持股仍宜審慎。

權值股台積電走勢強勁，盤中並明確表態不進駐桃園龍潭科技園區第三期基地，終場以 551 元作收，較昨日上漲 6 元或 1.1%，成交量爲 1.83 萬張。大立光 (3008-TW) 收跌 30 元或 1.41%，收 2095 元，成交量 505 張。

IC 設計族群則以矽統 (2363-TW) 及威盛 (2388-TW) 表現最爲強勢，並引領其他 IC 設計股買盤。

AI 伺服器概念除廣達 (2382-TW) 表現相對抗跌、收平盤外，技嘉及緯創、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW)、光寶科 (2301-TW) 盤中遭遇賣壓收跌，AI 族群賣壓並波及 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW)。

PCB 族群定穎 (3715-TW)、健鼎 (3044-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 股價也現疲態，定穎收跌 7.25%。

ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 股價走勢強，盤中都在平盤以上震盪。

貨櫃航運長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 缺乏人氣，股價均走低。航運股的華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 都下跌作收。