【總經焦點】美國9月CPI高於預期，會影響Fed 11月決策嗎？未來3大風險一次掌握

美國 9 月 CPI 持平在 3.7%，略高於預期，令股債齊跌，核心 CPI 基本符合預期，支持 Fed 11 月繼續按兵不動。近幾個月核心通膨有明顯進展，但未來幾個月可能不會一帆風順，應留意以巴戰爭對油價影響、10 月醫療保險價格調整、就業市場韌性等風險，核心通膨重回 2% 之路漫漫，Fed 降息可能要等到明年夏季。

永豐投顧研究處預估 10 月 CPI 年增率 3.3%，核心 CPI 4.1%，未來應留意三大風險

美國勞工統計局表定 11/14 公布 10 月 CPI，法人預估年增率由 3.7% 降至 3.3%，主要反映基期上升、10 月油價回落。扣除能源與食品後，預估 10 月核心 CPI 月增率持平於 0.3%，年增率也會持平於 4.1%，可能中斷連續 6 個月下滑的趨勢。

今年 12 月，預估 CPI 年增率僅略降至 3.6%，核心 CPI 年增率保持在 4.1%。明年 6 月，預估 CPI 年增率落在 3.2%，核心 CPI 年增率落在 3.1%。明年 12 月，預估 CPI 年增率落在 2.5%，核心 CPI 年增率落在 2.6%。

上述針對 CPI 的最新預估是基於幾個核心假設：

(1) 消費者通膨預期保持平穩

(2) 高利率繼續壓抑車市與房市

(3) 就業供需漸趨平衡，從而降溫薪資通膨。

雖然近幾個月通膨出現明顯進展，特別是核心通膨，但未來幾個月可能不會一帆風順，通膨重回 2% 之路漫漫，未來應留意幾項風險：

1. 以巴戰爭與油價

2. 醫療保險價格的調整

3. 就業市場供需保持緊俏

謹慎行事，預期 Fed 11 月按兵不動，但 12 月升息機率有所增加

Fed 下次 FOMC 會議時間為 10/31~11/1，此前將公布 9 月核心 PCE 通膨，在統合 9 月 CPI、PPI 數據後，投行預估月增率落在 0.24% 至 0.33% 之間，預估年增率將從前月的 3.9% 降至 3.7%，連續 8 個月下滑，數據支持 Fed 11 月按兵不動。

近期 Fed 官員談話基調偏鴿，不斷強調會謹慎行事 (proceed carefully)，希望平衡過度緊縮與緊縮不足的雙向風險，加上長端美債殖利率飆升引發 Fed 關切，有 5 名官員表示這將降低進一步升息的必要性，強化 Fed 11 月按兵不動的預期。

綜合經濟數據與官員談話，預期 Fed 11 月不升息，將政策利率區間保持在 5.25% 至 5.50% 不動，期貨市場定價 11 月升息機率不到 15%。

總結來看，Fed 升息循環已經或接近結束，但因經濟成長穩健、核心通膨降溫緩慢，降息門檻偏高，利率將保持在高檔一段時間。(推薦完整閱讀專欄：關鍵時事)

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