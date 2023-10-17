台嘉碩：子公司嘉碩生醫進口快篩試劑 已善盡自主風險管理

台嘉碩 (3221-TW) 今 (17) 日代子公司嘉碩生醫發布重大訊息，針對民代與媒體報導的快篩試劑疑義指出，公司於去 (2022) 年期間因國內疫情嚴重、確診數急遽上升，防疫物資不足、情況急迫下，嘉碩生醫基於企業社會責任，在國家防疫物資匱乏之際，受命協助參與緊急進口作業，協助政府解決防疫困難，並在考量民眾權益以及誠信為本的經營理念下，善盡自主性風險管理義務，完成預防性回收，業已執行履約責任。

台嘉碩表示，嘉碩生醫善盡醫材廠商責任，已針對有疑義的 3 批產品，分別經由第三方包含韓國建國大學及台灣大學醫學院進行檢測完成，這 3 批疑義產品的檢測結果符合世界衛生組織 (WHO) 與食藥署相關規範。同時在執行期間內，關於這 3 批疑義產品已使用部分，經查所有使用單位於使用期間均無任一件不良通報，食藥署與桃園市衛生局先前之判定尚待釐清。

台嘉碩並指出，採購合約執行期間，在疾管署未能依照指揮中心函文與緊急採購合約規範洽公正第三人檢測前，嘉碩生醫已採行預防性措施，將未使用的疑義產品全數回收並退回韓國原廠銷毀處理，同時依照合約規定於執行期間內完成換貨並經食藥署檢測通過，全數為合規優良醫材，並由疾管署點交驗收入庫履約執行完畢，善盡醫材廠商責任。

台嘉碩並強調，針對媒體與民代在未經查證釐清客觀事實前之任何不實指控與報導，基於保障廣大股東權益，保留法律追訴權。