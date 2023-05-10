台嘉碩看好Q2景氣溫和復甦 產能利用率將走出谷底

頻率元件廠台嘉碩 (3221-TW) 的 2023 年首季財報，雖然營收明顯下滑，但仍維持獲利，稅後純益 138 萬元，每股純益 0.01 元，台嘉碩董事長黃鈺同指出，預估第二季產業景氣呈現溫和復甦，將較首季持平或小幅成長。

同時，黃鈺同在今天出席券商法人說明會時指出，預估 2023 年下半年市場需求會上來，目前暫時預估台嘉碩 2023 年上、下半年的業績比重會是 45% 比 55%。

台嘉碩 2023 年首季營收 5.16 億元，毛利率 23.4%，季減 0.85 個百分點，年減 4.04 個百分點，稅後純益 138 萬元，較上季轉盈，年減 98.36%，每股純益 0.01 元。

台嘉碩指出，2023 年第一季的台嘉碩的總體產能利用率爲 40-50%，預估第二季產能利用率將會有溫和的提升，同時也看好在汽車應用及網通應用出貨的增加，尤其在濾波器在 WiFi 6E 及 WiFi 7 的出貨將隨著市場普及有明顯的提升效果。

台嘉碩 2023 年第一季在出貨產品應用別以汽車占 36% 最高，目前預估 2023 年全球汽車出貨成長 4-5%，北美市場甚至成長 6%，看好電動車對於頻率元件每部車達 65-180 顆的需求，同時預計車用方面，今年也可望新增韓國客戶。

此外，台嘉碩指出，轉投資韓國 Sawnics 公司持股 23.57%，預計在 5 月中旬向韓國證監機關送件申請 IPO，最快在 11 月上市掛牌，台嘉碩投資韓國 Sawnics 公司達 6 年時間，韓國 Sawnics 公司主要是從事 Saw 晶圓的前段製程。