ETF受益人數連11周創新高 今年來共增逾144萬人

投資人對 ETF 喜愛有增無減，根據集保統計資料，截至 10 月 13 日為止，最新一周受益人增加的台股 ETF 共有 16 檔、共增加 1829 人，總受益人連續 11 周創新高，來到 560 萬 3499 人，統計今年來共增加 144 萬 7341 人。

進一步觀察本周增加受益人中，人數最多前三名的是目前市場最熱門的群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大高股息 (0056-TW) 這三檔 ETF 上周共增加 1 萬 7940 人。

至於受益人減少最多則分別為：元大台灣 50(0050-TW)、富邦特選高股息 (00900-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW) 這 3 檔 ETF 則合計減少 1 萬 295 人。

市場法人表示，上周台股連假後僅三個交易日，股市交易清淡，但卻不影響高息 ETF 人氣，仍是最受歡迎的台股 ETF。

其中連續二次配息率超過 10% 的群益台灣精選高息，在去 (2022) 年底受益人僅 1 萬 6925 位受益人，本周受益人則增加至 24 萬 4986 人，今年來成 1347.48%，是今年來所有台股 ETF(扣掉今年成立) 受益人成長率最高者，該 ETF 第二次配息收益分發日為 10 月 17 日，預期投資人在領到股息後可望再投入，增加資金動能。

群益台灣精選高息基金經理人謝明志表示，台灣投資人偏好配息基金，推測原因在於每月、每季固定配息收入可先入袋為安；而今年來全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場波動度增加，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，投資價值優於一般資產。

謝明志認為，長期投資股票 ETF，藉由買進代表一籃子股票的 ETF，每季或每年固定收取現金股息，其特色為波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸。

謝明志說，雖然台股目前震盪加劇，但仍建議投資人善用存股以逢低買進方式投資，定時買並趁著折扣時多買一點降低投資成本。

