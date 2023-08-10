台嘉碩產能利用率緩步回升中 估下半年營運優於上半年

頻率元件廠台嘉碩 (3221-TW) 的產能利用率正緩步的提升之中，台嘉碩董事長黃鈺同今 (10) 日出席券商法人說明會指出，台嘉碩的 B/B 值 (訂貨與出貨比) 已經連兩個月大於 1，對於 2023 年下半年景氣預期審慎樂觀，可望較上半年略佳。

黃鈺同估計，2023 年上半年和下半年業績比重約 48% 比 52%，客戶有機會在第三季底至第四季初開始回補，如回補順利，上半年和下半年業績比重可望達成 45% 比 55% 的比重。。

台嘉碩目前產品應用在汽車占 30%，同時也看好在汽車應用及網通應用出貨的增加，尤其在濾波器在 WiFi 6E 及 WiFi 7 的出貨將隨著市場普及有明顯的提升效果。黃鈺同表示，台嘉碩持續看好工控、汽車、醫療、國防等領域對頻率元件的穩定需求。

台嘉碩看好電動車對於頻率元件每部車達 65-180 顆的需求，同時預計車用市場方面，也在和新客戶進行協商中。至於低軌衛星方面，也與三家公司合作中，但出貨量並不大。

此外，台嘉碩指出，轉投資韓國 Sawnics 公司持股 23.57%，預計在 8 月通過韓國證監機關 IPO 申請，最快在 11 月上市掛牌，台嘉碩投資韓國 Sawnics 公司達 6 年時間，韓國 Sawnics 公司主要是從事 Saw 晶圓的前段製程。