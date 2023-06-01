台嘉碩估Q2景氣溫和復甦 每股2.5元股息訂7/17除息

頻率元件廠台嘉碩 (3221-TW) 今 (1) 日召開股東會，會後並公布每股 2.5 元現金股利將在 7 月 17 日除息交易，現金股利預計在 8 月 8 日發放，台嘉碩董事長日前黃鈺同指出，預估第二季產業景氣呈現溫和復甦，將較首季持平或小幅成長。

以台嘉碩今天收盤價計算，每股 2.5 元股利現金殖利率爲 8.53%。

台嘉碩 2023 年第一季的總體產能利用率爲 40-50%，預估第二季產能利用率將會有溫和的提升，同時也看好在汽車應用及網通應用出貨的增加，尤其在濾波器在 WiFi 6E 及 WiFi 7 的出貨將隨著市場普及有明顯的提升效果。台嘉碩預估 2023 年下半年市場需求會上來，目前暫時預估台嘉碩 2023 年上、下半年的業績比重會是 45% 比 55%。

台嘉碩 2023 年首季營收 5.16 億元，毛利率 23.4%，季減 0.85 個百分點，年減 4.04 個百分點，稅後純益 138 萬元，較上季轉盈，年減 98.36%，每股純益 0.01 元。

台嘉碩 2023 年第一季在出貨產品應用別以汽車占 36% 最高，目前預估 2023 年全球汽車出貨成長 4-5%，北美市場甚至成長 6%，看好電動車對於頻率元件每部車達 65-180 顆的需求，同時預計車用方面，今年也可望新增韓國客戶。

至於頻率兀件龍頭廠晶技 (3042-TW) 的股利配發期程可望較台嘉碩早，晶技股東會已經通過配發每股 7 元股息，規劃在 7 月初除息，股東在 7 月底可以拿到股利。

依今天的晶技收盤價 90.7 元計算，每股 7 元現金股利的股息殖利率爲 7.71%。