頻率元件廠希華、台嘉碩首季維持賺錢 希華EPS 0.55元

雖然頻率元件廠今年以來遭遇客戶端要求降價的壓力極大，但由今 (4) 日公布的希華 (2484-TW) 及台嘉碩 (3221-TW) 的 2023 年首季財報來看，雖然營收明顯下滑，但仍維持獲利，其中，希華首季淨利 8741 萬元，每股純益 0.55 元，台嘉碩獲利 138 萬元，每股純益 0.01 元。

希華晶體 2023 年第一季營收 6.16 億元，毛利率 32.31%，季減 5.85 個百分點，年減 2.5 個百分點，單季稅後純益 8741 萬元，與去年第四季相當，年減 47.04%，每股 0.55 元。

台嘉碩 2023 年首季營收 5.16 億元，毛利率 23.4%，季減 0.85 個百分點，年減 4.04 個百分點，稅後純益 138 萬元，較上季轉盈，年減 98.36%，每股純益 0.01 元。

台嘉碩主管指出，目前市場以 IoT 及消費性電子應用因處庫存去化階段，需求較爲疲弱。

至於晶技 (3042-TW) 第一季營收 22.98 億元，季減 23.59%，年減 28.56%，公司自結 2023 年首季稅前盈餘 3.56 億元，年減 55.8%，每股稅前盈餘 1.15 元，依 18.3% 的有效稅率計算，推估稅後純益約 2.8 億元，每股純益約 0.93 元。

在市場庫存持續調整下，晶技 NB 及網通客戶出現庫存回補，短單及急單頻率也逐漸增多，但預估第二季營收仍可能不及首季。晶技仍看好，非陸系手機應用及車用頻率元件出貨維持穩定。