ESG投資受市場青睞！00850、00888、00692市值型ESG ETF介紹

ESG 投資在近五年有了明顯的翻轉，即一家企業 ESG 的優劣狀況與其股價表現開始出現明顯的正相關，這與近幾年全球氣候變遷所帶動的環境保護意識抬頭、企業是否有善盡對員工的權益、各國政府永續政策出台、企業非財務資訊揭露越顯透明等因素都有明顯的關聯，然而 ESG 影響未來企業營運最大的則是「訂單」與「資金」的取得。

訂單即反映企業的營收狀況，ESG 的觀念已經從「典範」走向「規範」，淨零排放也從「環保議題」走向「經濟議題」，台灣為出口導向的經濟體，國內企業營收主要倚賴國際的訂單，而國際大型企業要求供應鏈達到碳中和已是現在進行式，台灣將無法置身至外，企業沒有做到碳中和，未來將拿不到訂單，營收與獲利也將大打折扣。

例如台泥董事長張安平近期表示，氣候變遷已經是現實，2023 年 10 月歐盟 CBAM(歐盟碳關稅制度) 開始試行，對台灣影響的金額將超過 200 億元，2034 年歐盟已沒有不要錢的碳排放，代表「碳」將是做生意中最重要的一塊。

另一方面，ESG 的資優企業更容易獲得市場的資金，包含「投資」與「融資」的資金，在責任投資原則 (PRI) 與責任銀行原則 (PRB) 的倡議下，ESG 資優企業在資本市場上容易獲得投資人的青睞，市場資金的流入將有利公司長期股價的表現。

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以元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850) 所追蹤之臺灣永續指數為例，從 2019/1/1~2023/7/31 以來的報酬率與風險指標確實優於大盤，臺灣永續指數期間累積總報酬率約為 127.82%，相較臺灣加權股價報酬指數的累積總報酬率為 115.04%，即臺灣永續指數超越大盤約 12%，隱含透過 ESG 投資方法，長期來看的確有機會達到提升績效的成效。

目前於台股市場掛牌成立 2 年以上，並且屬於 ESG + 市值型之台股 ETF 僅三檔標的，包含元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850)、永豐台灣 ESG ETF(00888) 與富邦公司治理 ETF(00692)。

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00850 追蹤臺灣永續指數，採用 FTSE 的 ESG 評鑑模型，精選台股各產業於 ESG 評級較高之公司，並排除無編寫 ESG 報告書或股東權益報酬率 (ROE) 為負之公司股票後，透過市值加權方式決定指數成分股權重；期間最大跌幅 28%，年化報酬率 6.17%。

00692 追蹤臺灣公司治理 100 指數， 以上市公司最近 1 年公司治理評鑑結果前 20% 作為成分股主要篩選條件，並納入財務指標等條件篩選 100 檔成分股；期間最大跌幅 30.86%，年化報酬率 4.66%。

00888 追蹤富時台灣 ESG 優質指數，挑選邏輯是以滿足「ESG 分數高」、「股息高」之的台灣企業為主。成分股權重配置決定方式以市值加權為主，ESG 及股利率因子為輔；期間最大跌幅 29.97%，年化報酬率 2.66%。(參考資料：市值型 ESG ETF 介紹)