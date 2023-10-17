聚焦衛星通訊產業 昇達科獲經濟部7000萬元研發經費補助

由台灣第一顆自製氣象衛星獵風者，於台灣時間 10 月 9 日上午 10 時 31 分順利升空進入軌道，也使台灣的行星通訊產業更受重視，微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (17) 日指出，昇達科向政府所提出申請的「新型態低軌衛星通訊酬載─毫米波雙頻雙極化次系統研究發展計畫」，所擬投入的 7000 萬元研發經費，16 日獲經濟部同意補助。

在台灣衛星通訊廠商中，昇達科除了已經與國際知名的低軌衛星領導廠商展開策略合作，並持續增加量產交貨的產品項目，除此之外，昇達科仍不斷投入研發資源在低軌衛星通訊的高端項目上；昇達科向政府所提出申請的「新型態低軌衛星通訊酬載─毫米波雙頻雙極化次系統研究發展計畫」，所要投入的研發經費即高達 7000 萬的規模，也由於該公司所研發的項目掌握產業之未來發展趨勢，此項計畫已於 16 接獲經濟部產業發展署通知，符合產業升級創新平台計畫的鼓勵專案，給予該項計畫研發經費補助。

昇達科指出，昇達科除與國外知名業者已建立起產業合作模式，提供衛星酬載與地面站多項通訊元件外，對國內發展太空產業的參與也相當的深入，如國內研發中的 B5G 低軌通訊衛星與今年啟動的合成孔徑雷達衛星「福衛 9 號」等，昇達科都參與其中提供重要元件。

昇達科指出，昇達科過去已投入高額的研發經費，但相關的研發計畫也持續依產業發展所趨擴大投入；此次獲得政府研發補助的「新型態低軌衛星通訊酬載─毫米波雙頻雙極化次系統研究發展計畫」，是繼 2021 年取得「用於低軌衛星地面通訊設備之 Ka 頻多工器開發計畫」研發補助後，第二件同樣為低軌衛星通訊的研發補助案，這也是國內迄今能在地面站與衛星酬載二大領域的研發能力均獲肯定的唯一一家企業，昇達科預期這些成果對於後續參與國內的太空發展計畫或是提供國際衛星客戶多元產品方面，都可望帶來更大且長遠的效益。

台灣第一顆自製氣象衛星獵風者原預定於本 10 月 7 日與其他 11 個衛星一起搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的 VEGA 火箭升空，不過，最後一刻因監測數據微幅超標，為安全起見取消發射。經過亞利安公司完成檢查、歷經 48 小時排除狀況之後，在法屬圭亞那順利升空，在台灣時間 10 月 9 日上午 10 時 31 分順利入軌。國家太空中心主任吳宗信在衛星入軌後表示，未來獵風者可補足目前較缺乏的海面風速資訊，為氣候科學研究與氣象預報做出貢獻。



同時，在各國重視太空產業的發展與應用發展上，昇達科指出，由預算投入逐年的提高可以明顯感受到太空產業的重要性。也因政府預算的拉提及政策的鼓勵，民間企業投入資源發展產業商機也呈現熱鬧氛圍，以公、私協力共同發展太空產業的合作案逐漸呈現。尤其太空強國不落人後競爭態勢，未來一定會在各類型衛星與衛星通訊元件及系統設備上，投入更多的資金與資源，帶動起全球更大的產業動能。