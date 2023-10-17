〈以巴衝突〉以哈衝突帶動避險資金流入 金價能否再創新高？

過去一周自哈瑪斯對以色列發動突襲以來，金價已攀近 100 美元 / 盎司，即使地緣政治緊張往往提振對黃金等避險資產的需求，分析師認為，投資人不應指望黃金會一路衝高。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」本月 7 日對以色列發動突襲，以色列隨後向哈瑪斯宣戰，並對加薩地區進行一系列報復性攻擊。

XS.com 市場分析師 Rania Gule 周一 (16 日) 表示，身在地緣政治不確定時期，投資人紛紛湧向避險資產。黃金被視為在動盪時期的避險資產。

Gule 表示，隨著衝突升級，市場需求從風險較高的資產轉向避險資產。自本月 6 日收在每盎司 1845.20 美元以來，黃金期貨已漲近 100 美元 / 盎司，漲幅達 4.8%。光是在上周五 (13 日)，單日漲幅就達到 3% 以上。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 表示：「沒有人願意在周末退出黃金市場，這是一次典型的避險事件。」

截至目前，以色列和哈瑪斯的衝突多半對黃金有利。Russell 認為，黃金在不確定的背景下反應良好，而現在情況正充滿不確定性。「任何戰爭都需要資金，而資金來自於印鈔，這會導致通膨，因此對黃金有利。」

Russell 表示，從長遠來看，黃金交易員始終關注美元走強和美債殖利率等因素，但實體黃金買家意識到，中東的不穩定局勢不會輕易獲得化解，因此從長期來看，這種情況將會持續下去。

GoldCore 執行長 David Russell 指出：「金價迄今的漲勢非常顯著，反映市場的短期信心，然而，這只是金價未來會如何表現的一個小小跡象。」也有分析師認為，黃金不太可能達到新的歷史高點。

CFRA 資深股票分析師 Matthew Miller 說，貴金屬價格不太可能在這段時間內升至每盎司 2000 美元以上，也不太可能在短期內再登歷史高位。

他解釋，美元走強和實質殖利率上揚，為投資人提供具有說服力的避險選擇，目前 10 年期美債實質殖利率已從去年 3 月的 - 1% 升至 2.4%，這增加了持有貴金屬等無息資產的機會成本。

CFRA 預估，金價將在每盎司 1800 美元至 2000 美元區間波動，直到市場進入下一階段的利率政策，也就是聯準會 (Fed) 開始降息時，屆時黃金有望迎來新的牛市。