〈貴金屬盤後〉避險買盤暫時休息 金價下滑 

黃金期貨周一 (16 日) 下跌，近期由避險買盤帶動的漲勢暫時停止，但仍保持在每盎司 1900 美元心理關卡以上。投資人持續關注以巴衝突是否可能擴散到整個中東地區。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 7.20 美元或 0.4%，報每盎司 1934.30 美元。黃金期貨上周上漲逾 5.2%，創 3 月以來最佳單周。

黃金現貨價下跌 13.36 美元或 0.7%，報每盎司 1918.20 美元。黃金現貨價上周也曾大漲 5%。

以色列和哈瑪斯 (Hamas) 衝突進入第 10 天。美國官員警告，兩方之間的戰爭可能加劇，加上以色列與北邊鄰國黎巴嫩的衝突升高，美國戰艦已經前往該地區。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「我們看到黃金在最近漲勢後出現一些健康的盤整... 這可能只是一些短期期貨交易員正常的獲利了結。眼前正有嚴重的地緣政治發展，因此我認為，黃金將在未來幾周回升，挑戰 2000 美元不是問題。」

然而美國利率上揚的可能性，暫時削弱黃金的吸引力。

美國上周公布的通膨數據意外強勁，代表聯準會 (Fed) 可能繼續保持鷹派，利率可能維持在高點更長一段時間。

利率前景是過去一年來打壓黃金的最主要因素，由於美國利率仍然居高不下，黃金的潛在上漲空間相對有限。

投資人觀望以巴局勢之際，聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周的演說是關鍵，這將是他在利率決策緘默期展開以前的最後一場演說。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場押注 11 月按兵不動的機率約 90%。

雖然黃金因為避險需求上周大漲一波，美元也依然保有吸引避險資金的魅力，帶動美元上周登上 10 個月高點。

對不孳息的黃金來說，高利率環境代表持有黃金的機會成本提高，因而不利於價格，意味著導致即使全球經濟情勢提振避險需求，黃金大漲的空間受到限制。

工業金屬方面，銅期貨上周跌到五個月低點，本周一小幅回升 0.1%，報每磅 3.5820 美元。

銅市本周的焦點無疑是最大銅進口國中國的重要數據，尤其是第 3 季國內生產毛額 (GDP)。市場預估可能比第 2 季更加疲軟，雖然政府祭出一些刺激措施，但商業活動還沒有看到改善跡象。

這個趨勢不利於中國對銅礦的需求，甚至可能導致未來幾周的銅價都身陷低迷。事實上，對中國經濟的擔憂，在過去一年來持續打壓著銅價。

中國人民銀行本周將公布關鍵的貸款利率，然而市場預測不太可能有所更動。