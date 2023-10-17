〈台股盤前〉美股上漲有助各族群偏多輪動 拚收復季線關卡

以巴衝突衝擊全球金融市場信心，台股昨 (16) 日終場下挫 130.33 點，收在 16652.24 點，摜破季線支撐，成交值縮至 2344 億元，隨著美股反彈轉強，法人認為，台股可望見族群持續偏多輪動，先觀察是否再度站回 5 日線和季線位置，作為短多的訊號。

三大法人昨日合計在集中市場賣超 178.99 億元，其中，外資賣超 156.26 億元，自營商賣超 39.02 億元，均呈現連 2 賣，僅投信買超 16.28 億元。

由於市場注意力轉移到本周登場的超級財報季，資金挺進大型科技股，美股四大指數反彈，道瓊指數上漲 314.25 點或 0.93%，收 33984.54 點；那斯達克指數上漲 160.75 點或 1.2%，收 13567.98 點；標普 500 指數上漲 45.85 點或 1.06%，收 4373.63 點；費城半導體指數上漲 49.54 點或 1.43%，收 3502.51 點。

而台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.84%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 3.66%；聯電 ADR(UMC-US) 上漲 2.54%；中華電信 ADR(CHT-US) 上漲 1.31%。

台積電周四將召開法說會，不過，市場先傳出，因英特爾 3 奈米外包延後，以及美國新廠 4 奈米量產時程遞延影響，恐下修今年資本支出，並創近三年低點。

輝達創辦人黃仁勳此次回台傳將前往拜訪 B100 相關供應鏈，也有望參加 18 日舉行的鴻海科技日，黃仁勳此次回台是否再颳起一波 AI 族群的旋風，受到各界關注。

元大投顧表示，大盤半年線仍持續上揚，對指數有拉引作用，只是目前各條均線糾結靠得太近，此時不宜出現連續性中長黑，否則技術線型隨時可能再次轉壞。

在盤面各類股輪動相當快速下，留意上市櫃公司 9 月營收公告完畢後，第 3 季季報接棒登場，數字表現好壞直接影響個股短線走勢。