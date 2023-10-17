〈台股盤前要聞〉AI吸金Q3散戶交易創新高、台股量縮跌百點破季線 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。AI 熱潮吸引大戶、散戶回流進場，根據證交所統計，第 3 季大戶交易戶數回升至 3496 人，中實戶交易戶數則增至 2 萬 8597 人，兩者均為 7 個季度以來新高，至於散戶交易戶數則創歷史新高；台股昨 (16) 日開盤即開低，終場下挫 130.33 點，收在 16652.24 點，摜破季線與五日線。以下是今 (17) 日必看重要財經新聞。

AI 吸力強 Q3 大戶、中實戶連 7 季成長 散戶再創歷史新高

AI 熱潮吸引大戶、散戶回流進場，根據證交所統計，第 3 季大戶交易戶數回升至 3496 人，中實戶交易戶數則增至 2 萬 8597 人，兩者均為 7 個季度以來新高；至於散戶交易戶數則有 450 萬 5949 人則是歷史新高紀錄。閱讀全文...

台股量縮下挫 130 點 收 16652 點摜破季線大關

由於以色列與哈瑪斯戰爭不斷延燒，衝擊全球金融市場信心，台股昨 (16) 日開盤即開低，終場下挫 130.33 點，收在 16652.24 點，摜破季線與五日線，成交量 2344 億元，較上週五明顯收斂。閱讀全文...

金管會黃天牧引華爾街名言 看好台股具韌性

對於台股昨 (16) 日重挫逾百點，金管會主委黃天牧於立院財委會備詢時表示，以巴衝擊實際影響還有待觀察，但看好台股具有韌性，並以華爾街名言「climbing the wall of worry」(攀爬憂慮之牆) 形容，只要投資人具備信心，就可攀過這道牆。閱讀全文...

中鋼 11 月盤價開平盤 中止連三漲

中鋼 (2002-TW) 昨 (16) 日開出 11 月內銷盤價，由於產業復甦動能遲緩，加上近期全球地緣政治衝突頻傳，考量原物料價格高漲墊高鋼廠成本，並兼顧下游接單出口競爭力，中鋼 11 月月盤產品全面平盤，中止連三漲。閱讀全文...

營利事業房地合一稅達 198 億元創新高 北市爲繳稅最大戶

依財政部最新公布統計，今年營利事業繳交的房地合一稅收，創下歷史新高 198 億元，反映公司交易不動產在過去一年明顯獲利，其中繳稅大戶是台北市，今年營利事業房地合一稅收高達 64 億元，占比超過 3 成。閱讀全文...

聯合再生洪傳獻：TOPCon 技術明年成主流 獲利表現佳

聯合再生 (3576-TW) 董事長洪傳獻昨 (16) 日表示，明年台灣太陽能技術將以 TOPCon 為主，從技術製造角度來看，業者的利潤比較高，對客戶來說儘管成本提高，但發電效率更好，現階段技術也更成熟，對產業有正向助益。閱讀全文...