Snap連漲8日 創2020年6月以來最長漲勢 華爾街仍盼更多證據

Snap 股價表現穩健，但該公司恐怕還需要更多證據來證明投資者是否會繼續購買其股票。

Snap (SNAP-US) 周一股價上漲 1.52%，收每股 12.02 美元，創 2 月 7 日以來最高收盤價。根據道瓊市場數據，該股已連漲 8 天，為 2020 年 6 月以來最長漲勢。

Snap 表示，Snapchat+ 在推出當年已擁有超過 400 萬訂閱者，而 Snapchat + 的付費選項在 2022 年第三季已達到超過 150 萬訂閱者，該訂閱費用為每月 2.50 美元，或全年 29.99 美元，可讓用戶獲得獨家功能。

Snapchat+ 的成長對 Snap 來說非常重要，因為該公司在廣告領域陷入困境後，正戮力多元化營收來源。

Snap 執行長今年 4 月公布第一季財報時表示，公司正努力加速營收增長，並利用機會大幅改善廣告平台，以利提升廣告合作夥伴的投資回報率。

自蘋果 (AAPL-US)2021 年實施新隱私政策以來，Snap 的廣告業務一直受到挑戰，因新政策要求取得 iPhone 用戶同意才能追蹤其線上活動，爾後因升息和經濟衰退的擔憂，廣告商削減了 2022 年的廣告支出。

Snap 排定 7 月 25 日發布第二季財報。投資者對其付費訂閱模式的增長感到滿意，但希望看到廣告業績改善，以及這如何引領營收增長。

Sanp 第一季營收 9.89 億美元，較去年同期的 10.6 億美元下降，令投資者失望，但 Snap 表示公司改變了廣告投放方式，簡化廣告管理器創建工作流程，改善行動設備上的廣告管理體驗，重新設計創意內容庫，並簡化進入支付的體驗。

Canaccord Genuity 分析師 Maria Ripps 將該股評為「續抱」，目標價為 10 美元。她於上個月底發布的研究報告寫道，「第二季營收財測低於先前共識，因為管理層指出，雖然廣告平台相關的重大改善已經大致完成，但廣告商可能需要一些時間，才能適應新的解決方案。」

新街研究分析師 Dan Salmon 將該股評級為「買進」，標價為 14 美元。

在 Snap 上一回發布財報後，Salmon 報告指出，該公司今年剩餘時間仍會持續改善，而廣告業績改善的重要關鍵就落在幾家美國大型廣告商身上。