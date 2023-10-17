美股重點新聞摘要2023年10月17日

今日操盤前瞻

美股財報 (10/17 盤前)：美銀 (BAC)、高盛 (GS)、嬌生 (JNJ)

美國 9 月零售銷售

費城聯準銀總裁 Patrick Harker、紐約聯準銀總裁 John Williams、Fed 理事 Michelle Bowman 等官員發言

美小型企業資本取得遇阻 費城聯準銀總裁重申應停止升息

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 表示，考量到美國目前有許多小型企業難以應對貨幣緊縮，聯準會 (Fed) 不應考慮進一步升息。閱讀全文...

微軟旗下 LinkedIn 今年二度裁員 668 人工作不保

微軟旗下 LinkedIn 周一 (16 日) 表示將進行今年第二輪裁員，會在工程、產品、人資和財務團隊裁撤 668 人，原因是使用招聘平台和企業社群網路的公司越來越少。閱讀全文...

摩根士丹利：標普 500 指數第四季很有可能反彈 儘管阻力重重

路透周一 (16 日) 報導，摩根士丹利 (MS-US) 分析師威爾森 (Michael Wilson) 再報告中表示，標普 500 指數在今年第四季「很有可能」出現反彈。閱讀全文...

貝萊德否認現貨 ETF 過審消息 比特幣回吐漲幅

比特幣周一突然急漲，隨後又幾乎回吐所有漲幅，此前資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 否認一篇報導，該報導指出美國證券交易委員會 (SEC) 已批准其備受矚目的現貨比特幣 ETF 申請。閱讀全文...